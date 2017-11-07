Путин придумал, как решить проблему массового обмана дольщиков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и предпринять ряд мер, которые позволят решить проблему обманутых дольщиков в стране. Как говорится в перечне поручений главы государства, в ближайшие три года планируется исключить вложения средств граждан в строительство многоквартирных домов и другой недвижимости.

Правительству РФ «совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как следует из документа, предложения должны быть представлены до 15 декабря нынешнего года. Ответственными за это назначены премьер Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и руководитель АО «АИЖК» Александр Плутник.

Вместе тем президент РФ поручил представить предложения о введении ответственности для владельцев застройщиков за ущерб дольщикам.

«Представить предложения по возложению ответственности на владельцев (бенефициаров) застройщиков за ущерб, нанесенный гражданам, средства которых были привлечены для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», – говорится в документе.

При этом планируется повысить ответственность высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ за обеспечение защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Напомним, в конце сентября глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил, что в России насчитывается более 38 тысяч обманутых дольщиков. Всего в стране находится 830 объектов недостроенных объектов.

По данным Генпрокуратуры, в России всё чаще нарушаются права дольщиков. Количество зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства в первой половине этого года выросло почти на четверть: с 511 в первой половине 2016 года до 634 за аналогичный период нынешнего.

Всего ведомство с января по июнь выявило свыше 6 тысяч различных нарушений прав дольщиков. Уголовные дела возбуждались, в том числе против региональных чиновников, проявлявших халатность.

Наиболее сложная обстановка в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях. Также в лидерах по количеству преступлений оказались Москва и Петербург.

По итогам проверок было установлено, что в Бурятии, Ингушетии, Алтайском и Краснодарском краях, Ленинградской, Московской, Омской и Рязанской областях, а также в Москве распространены случаи включения незаконных условий в договоры с дольщиками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

Ученые: На Земле в ближайшие дни возможен магнитный шторм. / МОК счел спекуляцией слухи о запрете гимна России на ОИ-2018. В Кремле надеются на лучшее. / Ростовчане грозят перекрыть трассу М-4 «Дон» из-за платных участков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»