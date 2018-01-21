«Президент, вам врут!» – обманутые дольщики в Екатеринбурге на очередном митинге взывали к Путину (ФОТО)

В Екатеринбурге проолжаются митинги обманутых дольщиков нескольких объектов-долгостроев. На сегодняшней акции протеста, которая прошла в парке Чкалова, было много плакатов, адресованных президенту – с просьбой обратить внимание на проблемы региона, где о завершении строек отчитываются лишь на бумаге.

Митинг был согласован с местными властями. Как и на предыдущих подобных акциях протеста, самыми активными были дольщики ЖК «Кольцовский дворик», «Щербакова 20», а также пострадавшие от застройщика Воробьева. Требования участников акции остались прежними, а вот плакаты стали другими. В отличие от предыдущих митингов, на этом было много лозунгов, обращенных к президенту РФ Владимиру Путину, который также является и кандидатом на пост президента на следующий срок. «Президент, позвони!», «Президент, мне стыдно за Россию», «Президент, вам врут!» – с подобными плакатами на улицу вышло около 50 человек.

«Весь прошлый год на разного уровня встречах с властями нам говорили, что у нас все в шоколаде. Но год 2017 закончился, а потенциальный инвестор «Кольцовского дворика» исчез, – рассказала одна из обманутых дольщиц «Новому Дню». – Сейчас нашли нового инвестора, и снова начались «завтраки». Подрядчик говорит, что стройка идет, и предоставляет акты выполненных работ за уборку снега. Это издевательство!»

По ЖК на Щербакова, 20, идет процедура банкротства застройщика и перспективы не ясны. Также на акции были дольщики из Арамили.

Напомним, дольщики проблемных ЖК «Кольцовский дворик» и «Щербакова, 20» уже неоднократно проводили акции протеста в Екатеринбурге. Областные власти после нескольких митингов обратили внимание на проблему долгостроев. Для достройки ЖК «Кольцовский дворик» весной 2017 года даже нашли инвестора, но на деле строительство почти не сдвинулось с мертвой точки».

По последним данным, число замороженных проектов в Екатеринбурге в 2017 году сократилось на треть, – констатировали аналитики Уральской палаты недвижимости. За год было начато строительство новых домов общей площадью около 900 тысяч квадратных метров. А количество башенных кранов на стройках увеличилось на 21%, их на стройках работало более 100.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.01.18

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