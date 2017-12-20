В Екатеринбурге будут судить застройщика, который вывел 30 миллионов рублей дольщиков (ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства. Застройщик вывел через подставные фирмы 30 миллионов, принадлежащих ЖСК. Обманутые дольщики до сих пор не получили жилье. По данным РИА «Новый День», речь идет о ЖСК «Патруши».

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства», – сообщил сегодня пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его сведениям, собранные материалы из полиции направлены в суд Ленинского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фигурант дела – гражданин 1973 года рождения, его обвиняют в хищении денег жилищно-строительного кооператива, совершенное в 2011-2016 годах. Обвиняемый был одним из учредителей фирмы застройщика. Он создал ряд компаний, которые должны были заниматься юридическими и бухгалтерскими вопросами, а также выполнять различные ремонтные и строительные работы. Как полагает следствие, мужчина через номинальные компании вывел 30 млн рублей, которые присвоил. Жилье пайщиков так и не построено. Судить застройщика будут по ч.3 ст. 159.4 УК Российской Федерации – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное путем обмана, в особо крупном размере, санкции – вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

В полиции не называют фамилию обвиняемого и компанию, о которой идет речь до суда. Однако, как стало известно РИА «Новый День» из собственных источников, речь идет о ЖСК «Патруши».

Это, напомним, «творение» строительного короля из Арамили Алексея Васильева. Его ИП выступило подрядчиком и возвело на землях промышленного назначения (!) несколько жилых домов. Землю обещали перевести в дальнейшем в статус жилой, и жилье обещали построить по весьма и весьма доступной цене. В ЖК «Патруши» – 3 дома. Один из них наполовину был заселен два года назад, в двух других стройка замерла на этапе каркасов. Те, кто заселился, были вынуждены жить в нечеловеческих условиях – без газа, воды, отопления.

Дом без тепла, горячей воды и электричества

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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