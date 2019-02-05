«Чайники не включать!» Ни садика, ни школы, ни больницы, ни квартир – как живется в многострадальном ЖСК «Патруши» (ФОТО, ВИДЕО)

Пока в Ленинском районном суде идут слушания по делу обманутых пайщиков ЖСК «Патруши», застройщик спешно пытается ввести в эксплуатацию единственный, многострадальный, дом. Гастарбайтеры от строительной компании Arctic Group наскоро маскируют гнилые стены металлопрофилем, чтобы его жильцы впервые смогли, наконец, получить элементарную прописку и доступ в садики и школы. Корреспондент РИА «Новый День» побывал на месте скандальной стройки и убедился, что до полноценной жизни в злосчастном доме очень далеко.

ЖСК «Патруши»

Дом № 39 на улице Окружной в поселке Патруши должен был стать частью жилого комплекса, состоящего из трех многоквартирных домов, построенных по так называемой канадской технологии деревянного строительства. Собранные из бруса каркасы утепляются минеральной ватой, обшиваются гипсокартоном изнутри, сайдингом снаружи и – вуаля! – жилье готово. Похоже, что идею строительства таких домов директор Arctic Group девелопер Алексей Васильев подсмотрел во время проживания в Ноябрьске, застроенном, как и многие новые города в нефтегазовых провинциях «тюменской матрешки», подобными бараками.

Без ввода дома в эксплуатацию жильцы не могут записать детей в садики и школы

Доводить до ума единственный построенный в 2013 году дом, в котором сейчас проживает около 60 семей, пришлось самим жильцам. Антон Гоголин вспоминает, как во время декабрьских морозов ему пришлось ползать в подвале, чтобы отогреть и разморозить новую систему отопления. «Чтобы избежать социального взрыва, водопровод и канализацию к «жилому комплексу» по просьбе администрации Сысерти в 2015 году провело местное МУП ЖКХ «Западное» за счет собственных средств под финансовые гарантии правительства Свердловской области, – рассказывает Гоголин. – Водопровод с теплотрассой строили зимой, и нам с парнями пришлось поползать по подвалу, чтобы отогреть напрочь замершие трубы». По какой-то причине бюджетная компенсация до муниципальной УК не дошла и, потратив на сети 8 млн руб. собственных средств, муниципальная управляющая скатилась в банкротство. Тем не менее, по словам исполнительного директора Юрия Никитенко, УК продолжает обслуживать дома, рассчитываясь с поставщиками ресурсов и с кредиторами.

С первых недель завершения строительства фасад дома украшают многочисленные трещины

С тех пор в квартирах, к счастью, тепло, но до сих пор не хватает электрических мощностей – всего 60 киловатт на 60 семей. «Дождавшись, наконец, в 2013 году появления крыши над головой, мы вдруг обнаружили, что электрическая мощность на 138-квартирный дом всего 15 киловатт! – рассказывает Александр Абрамов. – На дворе стоял мороз, и я сам купил кабель, от столба завел его в квартиру, чтобы подключить обогреватель. Сейчас у нас 60 киловатт – по одному на семью. То есть, если вечером все соседи включат чайники, то автоматы отключат сеть от перегрузки. У нас даже объявление было: «Чайники одновременно не включать!»

Во дворе дома стоит трансформаторная подстанция на 400 киловатт, но ее включение обойдется жильцам в 400 тысяч рублей

Главная беда в том, что за шесть лет Алексей Васильев так и не смог сдать дом в эксплуатацию, а без этого жильцы не могут получить прописку и, следовательно, семьи не могут встать в очередь на места в детских садах и школах по месту жительства. «Чтобы люди смогли получить доступ к гарантированным социальным благам, Васильев должен устранить строительные нарушения, завершить благоустройство территории и привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненным строительством», – считает бывший председатель ЖСК Мария Патрушева.

Дело в том, что фактически квартир в доме больше, чем в проекте, поскольку вместо запланированного магазина на первом этаже застройщик решил построить дополнительное жилье. С Патрушевой согласен и глава Сысерти Дмитрий Нисковских: «Надеюсь, что застройщик исправит строительные ошибки, приведет в порядок документацию, произведет благоустройство, и, возможно, весной мы рассмотрим вопрос о введении в эксплуатацию многострадального дома».

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» Васильев подтвердил, что компания ведет работу по изменению проектной документации, а после закрытия голых стен металлом рабочие перейдут к укладке линолеума в местах общего пользования.

Рассыпавшиеся стекломагниевые листы наружной стены дома строители теперь маскируют под листами металлопрофиля, чтобы скрыть следы разрушений

По данным имеющейся у редакции копии независимой экспертизы, проведенной агентством «Стройэксперт», по аварийности и устойчивости деревянный многоквартирник выполнен на троечку и пригоден для проживания – при устранении строительных нарушений. В числе недостатков эксперты называют отсутствие гидроизоляции фундамента, утеплителя на цоколе и отмостки по периметру здания, неполную обработку конструкций огнебиозащитным составом, несоответствие сечения кровельных стропил проекту (установлены более тонкие), отсутствие ограждения на кровле, двухмиллиметровую гниль на балках перекрытия подвалов, деформацию внутренних стен и многое другое.

И все же можно сказать, что обитателям этого дома еще повезло по сравнению с полутора сотнями покупателей, чьи квартиры не будут достроены, видимо, никогда. По словам оставшегося без квартиры в обещанном комплексе Евгения Лазарева, за пять лет деревянные конструкции превратились в «дрова».

«Я купил квартиру у «Арктик Груп» еще в 2012 году. Обещали сдать сначала в 2013-м, потом в 2014-м году, на дворе уже 2019-й, а воз и ныне там. За пять лет это все уже сгнило. Как строитель могу предположить, что достройка с учетом коммуникаций обойдется миллионов в тридцать, хотя на самом деле все это проще снести и построить заново. Потому что это – дрова. Лично у меня нет цели посадить Васильева, но мне нужна либо моя квартира, либо мои деньги», – говорит Лазарев.

Или деньги, или квартиры. Обманутые покупатели жилья пытаются взыскать с Васильева ущерб через суд

По данным РИА «Новый День», в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Васильева 139 обманутых пайщиков как потерпевшие от преступной деятельности заявили гражданские иски на сумму 112,3 млн рублей. Одновременно с этим часть пайщиков включилась и в реестр кредиторов обанкротившегося ЖСК «Патруши», чтобы закрепить за собой право требования на квартиру в призрачной надежде, что когда-то в будущем дома все же будут достроены.

Впрочем, сам Васильев в этом уверен. «Что касается домов № 35 и № 37 – это самодостаточные объекты, проданные квартиры в которых, к тому же, в основном принадлежат моим структурам, и если кого должны волновать – так это в основном меня. Они буду достроены мной или другим застройщиком, по решению руководства ЖСК в обычном порядке, как только юридически будет возможность это сделать», – заявил «Новому Дню» Алексей Васильев. Правда, перед этим придется снять порядка 20 ограничений и арестов с земельных участков.

Включиться в реестр кредиторов многие пайщики не успели. «Все бумаги кооператива исчезли, – говорит Патрушева. – В январе прошлого года в процессе передачи документов ЖСК конкурсному управляющему документы были украдены. Злоумышленники взломали офис и унесли проектную документацию, кассовую книгу кооператива и все договоры с пайщиками. Я написала заявление в полицию, но там от возбуждения уголовного дела отказались. Мне пришлось через суд отменить «отказное» постановление и добиться проведения нового расследования, но с октября 2018 года о проведении каких-то следственных действий мне неизвестно».

Вся последняя пятилетка в Патрушах прошла в напряженном противостоянии застройщика и обманутых покупателей. Два года назад в публичный скандал был вынужден вмешаться Кремль в лице советника администрации президента Александра Красова. Задача разобраться в ситуации была поставлена губернатору Евгению Куйвашеву, который перепоручил дело Сергею Бидонько – на тот момент депутату Госдумы, знакомому с проблемой еще со времен руководства региональным минстроем. Однако никаких существенных результатов деятельность Бидонько не принесла, а после его перехода из Госдумы в администрацию губернатора наболевший для полутора сотен людей вопрос снова завис в воздухе. Обманутые покупатели надеются на суд, от которого зависит решение по взысканию ущерба с обнакротившегося предпринимателя.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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