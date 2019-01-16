В Екатеринбурге начинается суд над оставившим без жилья полторы сотни семей «бизнес-тренером» Алексеем Васильевым (ФОТО)

Ленинский районный суд решил рассмотреть по существу дело застройщика из «Arctic Group» и, по совместительству «бизнес-тренера» Алексея Васильева, оставившего без жилья около 200 человек. Вложившие в общей сложности 225 млн руб. в проект дешевого каркасно-деревянного строительства в Патрушах полторы сотни покупателей несколько лет обивают пороги правоохранительных органов, судов и чиновничьих кабинетов в надежде на получение компенсации за причитающиеся квадратные метры, восстановление справедливости и наказание нерадивого обанкротившегося застройщика.

Застройщик вывел через подставные фирмы 30 миллионов, принадлежащих ЖСК «Патруши». ИП Алексея Васильева выступило подрядчиком и возвело на землях промышленного назначения (!) несколько жилых домов. Землю обещали перевести в дальнейшем в статус жилой, и жилье обещали построить по весьма и весьма доступной цене. Один дом наполовину был заселен, в двух других стройка замерла на этапе каркасов. Те, кто заселился, были вынуждены жить в нечеловеческих условиях – без газа, воды, отопления.



Первоначально обвинение в мошенничестве Алексею Васильеву по ч. 4 ст. 159 (мошенничество с лишением гражданина прав на жилое помещение с наказанием до 10 лет лишения свободы) было предъявлено еще в декабре 2016 года. Некоторое время он даже находился в изоляторе временного содержания, пока Верх-Исетский суд не отпустил его под домашний арест к разочарованию потерпевших.

Через год, сменив следователя, свердловское ГУ МВД отрапортовало о завершении расследования его дела о мошенничестве и передало материалы дела в суд. Впрочем, в суде выяснилось, что полторы сотни потерпевших следователь Бочкарев перевел в статус свидетелей, а обвинение махинатору предъявил по уже исключенному Конституционным судом из Уголовного кодекса примечанию №4 ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием своего служебного положения). Возмущенные люди потребовали вновь вернуть дело на доследование.

И вот, спустя еще один год, следующий новый следователь Карен Бадалян вернул потерпевшим их статус, но предъявил Васильеву совершенно другое обвинение по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» представитель потерпевших Мария Патрушева сказала, что в поисках справедливости ходатайствовала о возвращении дела на очередное доследование в надежде на более жесткое наказание застройщика. Суд, однако, решил назначить рассмотрение нынешнего дела по существу.

Близкий к следствию источник РИА «Новый День» объяснил, что проблема, как всегда, оказалась в доказательстве у обвиняемого умысла на мошенничество, потому было принято решение переквалифицировать статью, по которой доказать вину будет легче. Максимальное наказание Алексею Васильеву за причинение людям имущественного ущерба составляет пять лет лишения свободы.

Между тем, корреспонденту РИА «Новый День» удалось разыскать свидетеля, чьи показания могли бы все-таки подтвердить следствию версию о мошенничестве.

«Я проработала у Васильева ровно год с марта 2014 по март 2015 и уволилась, потому что он полгода не платил зарплату, пообещав рассчитаться квартирой в ЖК «Таежный» в Реже. Но и этот объект у него долгое время был «заморожен», – рассказывает бывший директор компании «Arctic Group» Алексея Васильева Марина Нестерова. – После моего ухода началось откровенное мошенничество: его сотрудники стали выписывать от моего имени липовые доверенности, подделывать мою подпись на договорах купли-продажи и на расходных кассовых ордерах, выгребая из предприятия наличку. Каждый такой расходник выписан на сумму от ста тысяч до миллиона рублей. И все это выяснилось после обыска и выемки документов в офисе в конце 2015 года. Факт подделки подписи установлен почерковедческой экспертизой в ходе следствия по уголовному делу. Мне очень жаль обманутых Васильевым людей, в числе которых оказались и украинские беженцы, и молодые мамы с младенцами на руках, и даже дети-сироты».

Параллельно с начинающимся 25 января судебным процессом по уголовному делу Васильева, около сотни обманутых покупателей жилья подали против него гражданские иски о возмещении ущерба на общую сумму более 108 млн руб. Отметим, в июле 2014 года успешного предпринимателя, бизнес-тренера по курсу «Психосоматическая модель успеха и неудачи» (якобы консультировавшего всемирно известных актеров) суд признал банкротом. Во взыскании ущерба пострадавшим поможет лишь чудо.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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