Посадить и возместить. Обманутые пайщики требуют суд взыскать с застройщика Васильева 112,3 млн руб. и лишить его свободы

Ленинский районный суд приступил к допросу потерпевших по уголовному делу скандально известного застройщика Алексея Васильева, оставившего без жилья более 200 семей в Патрушах. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УКР РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы с выплатой в общей сложности 112 млн 303 тыс. 365 руб. по искам от 139 потерпевших, которые не могут дождаться оплаченного жилья уже более пяти лет. За годы расследования по уголовному делу обанкротившегося застройщика двое обманутых пайщиков скончались.

Купившись на предложение дешевого каркасного жилья в пригороде Екатеринбурга, покупатели вложили в проект застройщика почти 200 млн руб.

Первоначальное обвинение Алексею Васильеву было предъявлено по статье за мошенничество в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), он был арестован на 28 суток, но затем суды изменили ему меру пресечения, выпустив под внесенный родственниками залог в 1 млн руб., а следователи смягчили обвинение. Отметим, что мать горе-застройщика Лидия Васильева владеет одной из крупнейших в России сетью школ скорочтения и интеллектуального развития. По информации собственных источников РИА «Новый День», достройку одного из долгостроев в Арамили вместо обанкротившегося сына финансировала именно она.

В центре – многострадальный дом, жильцы которого живут без коммунальных удобств. Пару лет назад в нем насмерть замерзла пенсионерка

Недовольные переквалификацией обвинения на более мягкую статью потерпевшие просили направить дело на доследствие, чтобы привлечь Васильева за мошенничество, однако суд отказал и начал рассмотрение по существу. Согласно обвинительному заключению (копия имеется в распоряжении РИА «Новый День»), Алексей Васильев с 2012 по 2015 через аффилированный с ним жилищно-строительный кооператив собрал с покупателей 190 млн 749 тыс. 299 руб., в том числе 4 млн 444 тыс. 116 руб. материнского капитала.

Отрицая свою вину, Васильев пытается переложить ответственность на самих обманутых пайщиков в лице правления ЖСК

Часть денег все же пошла на выполнение строительных работ, однако следствием достоверно установлено, что 22 млн 806 тыс. 746 руб. Васильев вывел через подконтрольные ему фирмы группы компаний Arctic Group, нанеся созданному кооперативу ущерб в особо крупном размере. Любопытно, что примерно в то же время банк «Союз» инициировал против Васильева как индивидуального предпринимателя процесс по банкротству, который застройщик в 2014 году проиграл.

Набравшие ипотечных кредитов и потратившие впустую материнский капитал потерпевшие требуют от Васильева возместить причиненный ущерб

Антон Гоголин (на фото в центре) рассчитывал съехать со съемного жилья пусть в скромную 25-метровую квартиру, зато на свежем воздухе в пригороде Екатеринбурга. «Увидел в интернете объявление, что Arctic Group строит в Патрушах жилье по цене чуть ли не в два раза ниже рыночной на тот момент, – говорит Гоголин. – Квартира в 25 кв. м обошлась мне всего в 800 тысяч – по площади она даже для двоих приемлема. Купился. Но кто же знал, что так получится. Я взял в банке ипотечный кредит и по сей день вынужден его выплачивать, а жить приходится в съемных квартирах».

В бытность областным министром строительства Сергей Бидонько обещал потерпевшим помощь в достройке «склетов», но обещаний не сдержал

Сегодня начался допрос потерпевших, в ходе которого адвокаты банкрота Васильева постарались перевести внимание суда на личные отношения между членами кооператива, чтобы переложить ответственность за недострой на председателя ЖСК. Насколько им это удастся, покажет время – впереди допрос оставшихся 134 потерпевших.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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