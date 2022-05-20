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Пятница, 20 мая 2022, 13:56 мск

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Самому известному «черному риелтору» Екатеринбурга готовят новый срок

Один из самых известных «черных риелторов» Екатеринбурга может получить новый срок – в суд ушло уголовное дело в отношении Владимира Воробьева. Его будут судить за мошенничество на сумму более чем 50 млн рублей.

По версии следствия, Воробьев с марта 2012 по январь 2015 года собирал с людей деньги на строительство многоэтажки и обещал покупателям квартиры. Речь идет об объекте в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. Стройка на деле так и не началась. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, от действий мошенника пострадали 38 человек, ущерб – более 50 миллионов рублей. Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ЖСК «Стачек» не было построено, в том числе, потому что помешали силовики. Некоторые другие дома Воробьев построить успел, но они незаконные. Он возводил многоквартирники на землях ИЖС. Пострадавших было 437 человек, ущерб – более 594 миллионов рублей.В феврале 2017 года мошенника осудили на 6 лет лишения свободы.

Добавим, пострадавших от действий Воробьева не хотели включать в реестр обманутых дольщиков, у них не было договоров долевого строительства. Пострадавшие записывали видео для президента Путина и вставали в ролике на колени.

Екатеринбург, Марина Иванова

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