В Екатеринбурге стартует суд по делу дольщиков, написавших «Путин, помоги» на доме

В Екатеринбурге будут судить руководителей компании-застройщика дома на Щербакова, 20. Дом примечателен тем, что на нем долгое время была видна надпись «Путин, помоги» – ровно до тех пор, пока глава государства не приехал в столицу Свердловской области.

В суд передано дело в отношении двух руководителей ООО «Рубикон-Аэро Инвест». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия», ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

С февраля 2010 по октябрь 2015 года бизнесмены занимались строительством ЖК «Щербакова» на деньги дольщиков. Первый пусковой комплекс первой очереди строительства ввели в эксплуатацию 28 декабря 2011 года, второй пусковой комплекс – 29 декабря 2014 года. Третий – на 200 квартир – начали строить в мае 2013 года, попутно продав 200 квартир, чтобы получить деньги на строительство – сумма превысила 782 млн рублей. Плюс на счета ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступило 387,8 млн рублей. Но деньги ушли вовсе не на окончание строительства третьей очереди: к примеру, 185,6 млн потратили на оплату работы по строительству второй очереди. Права требования на квартиры общей стоимостью 113,2 млн обвиняемые передали в счет оплаты задолженности перед подрядными организациями, работавшим на второй очереди, и другим компаниям. В итоге деньги от реальных инвесторов привлечь уже было нельзя – все квартиры были реализованы. Стройка встала. Дольщики потеряли на махинациях бизнесменов 548,7 млн руб. Кроме того, гендиректор и финансовый директор предоставили в банк заведомо ложные сведения, когда оформляли кредит на юрлицо. Банк лишился 60 млн рублей. Дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде.

В апреле этого года обманутые дольщики обратились к президенту России Владимиру Путину. Владельцы квартир в недостроенном здании на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников вывесили простыню с надписью кроваво-красного цвета, адресованной главе государства – «Путин, помоги достроить дом. Обманутые дольщики». Надпись краской на здании «Путин, помоги» долгое время «украшала» дом, пока ее не закрасили по указанию чиновников, готовивших город к визиту президента. К этому времени из 112 вложивших свои средства в третий комплекс 76 дольщикам, согласившимся на заключение договора уступки прав, предоставлены квартиры в ЖК «Рощинский».

Екатеринбург, служба информации

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