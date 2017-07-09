Воскресенье, 9 июля 2017, 12:54 мск

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Екатеринбург

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Крик «Путин, помоги» на Щербакова закрасили (ФОТО)

Крик «Путин, помоги» на Щербакова закрасили (ФОТО)

Появившаяся прошлой зимой на недостроенном многоквартирнике на Щербакова, 20, «Путин, помоги! SOS!» исчезла вчера вечером. Как сообщили «Новому Дню» местные жители, ее закрасили рабочие. «К приезду готовятся», – говорят екатеринбуржцы.

Напомним, сегодня и завтра президент России Владимир Путин проведет в Екатеринбурге. Интересно, что по улице Щербакова он бы вряд ли проехал, но владельцы недостроя решили перестраховаться. Надпись сделали обманутые дольщики объекта ЖК «Щербакова, 20», строительством которого занималось ООО «Рубикон Аэро-Инвест». Изначально генподрядчиком числилась группа компаний «Астра». Однако девелопер в итоге своих обязательств не выполнил, фактически сделав людей бомжами.

Дольщики «Щербакова, 20» уже выходили с акциями протеста к минстрою Свердловской области, а также обращались к депутатам, чтобы их признали пострадавшими от действий недобросовестного застройщика. Однако пока парламентарии и чиновники не хотят помогать за счет бюджета этим людям. Согласно действующему закону, временно замороженное из-за финансовых неурядиц подрядчика строительство не считается брошенным, а дольщики – обманутыми.

Кстати, в отношении застройщика жилого комплекса «Щербакова, 20» ведется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, приведшего к тяжким последствиям (часть 2 статья 201 УК РФ). Оно было возбуждено в конце марта 2017 года. Тем не менее, проблема дольщиков пока так и не решилась.

Фото предоставлено Татьяной Кошкиной

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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