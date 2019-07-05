Вечные очереди, регулярный Медведев, фольклор и роботы: 9 лет «Иннопрома» (ФОТО, ВИДЕО)

На следующей неделе в Екатеринбурге состоится юбилейный, десятый, промышленный форум-выставка «Иннопром». Редакция РИА «Новый День» решила вспомнить, чем запомнились предыдущие.

2010

На открытии первой в истории выставки «Иннопром» с приветственной речью выступили вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Винниченко, губернатор Александр Мишарин. Но прибывших на «Иннопром» людей поразило не это, а гигантские очереди. «Очереди везде – на входе у металлоискателей, в кафетериях, в туалетах – причем огромные, таких с советского времени не видели», – рассказывали посетители. Определенные трудности возникли и у журналистов и у участников – с получением пропусков и бэджей. Выставка проходила во временных ангарах.

Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель, хоть и находились в этот день в Екатеринбурге, на «Иннопром» не приехали, хотя с утра 15 июля среди участников и гостей выставки упорно ходили слухи о возможности такого визита. Для германского канцлера даже был заготовлен подарок – титановая роза. Но посещения не состоялось. Дмитрий Медведев и Ангела Меркель, встречавшиеся в Екатеринбурге для переговоров в рамках форума «Петербургский диалог», в тот же день покинули столицу Урала. Зато губернатор Александр Мишарин впервые с момента своего назначения появился на абсолютно светском мероприятии в сопровождении супруги Инны. Также гостям запомнился суперкар «Маруся».

2011

В 2011 году «Иннопром» впервые прошел во вновь построенном Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Тогда там был презентован новый поезд «Ласточка». Как писало наше агентство, «посетители могут войти внутрь выполненного в натуральную величину макета вагона. Хоть сам вагон и сделан из фанеры, внутри – все настоящее: кресла, полки для вещей и так далее».

Едва ли не самой поражающей воображение новинкой стало изобретение под названием SMS-розетка. «С виду устройство похоже на обычную розетку, но в нее вставляется SIM-карта. В случае если бытовой прибор был подключен к этому устройству, а хозяин забыл его выключить, избежать неприятных последствий можно с помощью SMS-сообщения», – писал «Новый День». Не обошлось и без огорчений: у участников выставки украли три вагона и два телевизора.

2012

Главной «фишкой» «Иннопрома-2012» стал Дмитрий Медведев (уже в статусе премьера), которого встречал уже новый губернатор – Евгений Куйвашев. Участников инструктировали: «руки к Медведеву не тянуть!». Премьер выставку похвалил: «Солидная выставка. Отдельное спасибо, что на улице не плюс 37, а всего лишь плюс 32. Хорошо, комфортно работать».

Дмитрий Медведев на Иннопроме-2012

А среди посетителей самыми популярными оказались стенды, на которых были представлены роботы и дорогие автомобили, и можно было угоститься напитками, закусками или поболтать с красивыми девушками. Также на этой выставке по какой-то причине приобрела небывалую популярность тема русского фольклора: сразу на нескольких стендах можно было увидеть музыкальные ансамбли в народных костюмах, на одной из экспозиций были представлены матрешки, на другой – кузнечные изделия и, собственно, кузнец. Ещё на одной площадке увлеклись темой народных промыслов – там лепили горшки из глины.

2013

В 2013 году «Иннопром» вновь посетил Дмитрий Медведев.

Медведев на Иннопроме – 2013

Но у гостей особой популярностью пользовались многочисленные гаджеты, которые гости выставки с удовольствием тестировали. Организаторы стендов, где было выставлены образцы промышленного оборудования, по большей части скучали.

Иннопром-2013

Оживление вызвала только установка, разливающая гостям квас и пиво, правда, бесплатное угощение быстро закончилось. А вот ноу-хау экспозиции УВЗ в 2013 году стал магазин сувенирной продукции UVZSHOP.ru. В нем корпорация впервые представила собственную линию одежды.

2014

В 2014 году посетители выставки ждали Дмитрия Медведева под запах русских блинов, который установился в павильонах выставочника.

Иннопром-2014. Снова Медведев

Хитом этого года стал инновационный трамвай производства УВЗ, который люди окрестили «трамваем для Бэтмена».

Кроме того, в Екатеринбург приехал Найджел Экланд, человек с рукой киборга. Он потерял конечность на металлургическом производстве, а спустя шесть лет после трагедии судьба сделала ему подарок, его пригласили стать добровольцем-испытателем бионической руки, которая управляется с помощью сигналов мозга.

Человек с рукой киборга

Значимым общественным событием стал телемост с полуостровом Крым. Площадкой для этого выступил собственный стенд уральской столицы. Общались друг с другом не бизнесмены и политики, а журналисты. По одну сторону экрана сидели представители масс-медиа Среднего Урала, по другую – печатных и интернет-изданий Крыма.

Телемост «Екатеринбург – Крым»

Как обычно, участники хвастались друг перед другом роботами и девушками.

2015

В 2015 году(!) в павильонах центра появилось то, чего журналисты ждали пять лет: устройства для подзарядки гаджетов. Они выглядят прозрачные ячейки, закрывающиеся на ключ, к каждой из которых подведена электрическая розетка. Премьеру Дмитрию Медведеву (главным VIP-гостем снова был он) в том году больше всего понравились китайские высокоскоростные поезда (партнером Иннопрома-2015 была КНР), он даже порулил одним из них – на экспозиции был представлен симулятор в натуральную величину. Глава кабмина вышел из кабины, широко улыбаясь.

2016

В рамках промышленной выставки «Иннопром-2016» прошло и Третье российско-китайское Экспо. Правда, большая часть экспонентов удивила первых посетителей выставки: китайцы привезли в Екатеринбург рис и бобы, мед, местное пиво и газировку, водку и ликеры, лапшу быстрого приготовления, орехи и сухофрукты, а также искусственное мясо.

Но были и инновации: можно было увидеть, как роботы-манипуляторы играют на ксилофоне – их обучили этому производители роботизированных комплексов для сварки, фрезеровки, и других промышленных задач. На другом стенде посетителям предлагали «нырнуть в фонтан» в очках виртуальной реальности.

Иннопром-2016

Кроме того, именно на «Иннопроме – 2016» было подписано соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.

2017

Позапрошлый год стал первым, когда «Иннопром» наконец-то впервые посетил президент Владимир Путин (напомним, этот год был выборным для губернатора Куйвашева). Поскольку страной-партнером в том году была Япония, первым делом Путин осмотрел стенды японских компаний. Также его внимание привлек макет центрального стадиона, который реконструировали для ЧМ-2018.

Пока глава государства не уехал, обычных посетителей на выставку не пускали, и у входа собралась огромная толпа. При этом многие люди стояли по 1,5-2 часа в очереди перед входом в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», чтобы просто войти внутрь и развлечься. Правда, как таковых аттракционов тут было немного, тем не менее, уральцы нашли, чем себя занять. Почти у каждого стенда они угощались, чем можно – конфетами, печеньем, бутербродами. А у японских стендов, где наливали сакэ и раздавали суши, было настоящее столпотворение. Но не все так грустно: хитом года стала технология японской корпорации Forum 8, которая позволяет управлять механизмами при помощи так называемых мозговых волн (brain waves).

Иннопром – 2017

Увы, но все недостатки, на которые участники «Иннопрома» указывали организатору в прошлые годы, остались и в год визита Путина. Посещение начиналось с длительного стояния в пробке, им же и заканчивалось. В позапрошлом году ситуацию усугубила погода. Внезапно оказалось, что к дождям «Екатеринбург-Экспо» не приспособлен. Во время дождя прямо в павильонах стояли ведра, в которые капала стекающая с потолков вода, а по парковкам надежнее всего было передвигаться в резиновых сапогах.

2018

В прошлом году на «Иннопроме» не было ни Путина, ни Медведева. И это, наверно, хорошо. Потому что в первый же день мощная гроза, которая разгулялась в Екатеринбурге, размыла ВИП-парковку у павильонов на Экспо-бульваре. Важные гости, спикеры и экспоненты вынуждены были прыгать по лужам, чтобы добраться до входа в здание.

Экспозиция традиционно оказалась «сборной солянкой» из роботов, продуктов питания и средств китайской медицины. Проанализировав итоги последнего «Иннопрома», обозреватель «Нового Дня» грустно размышлял о старинной мудрости: «Если лошадь сдохла – слезь!», и опасался, что выставка встретит свое десятилетие очередным позором с пробками из людей на входе, псевдобезопасностью, когда охранники проверяют зеркалами днища машин и праздными толпами.

Иннопром-2018

Что будет в этом году, мы узнаем уже через несколько дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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