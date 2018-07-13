«Если лошадь сдохла – слезь»: почему не стоит проводить «Иннопром-2019» (ФОТО)

Накануне завершила свою работу промышленная выставка «Иннопром-2018». Она прошла уже в девятый раз, а значит, в следующем году будет юбилей. В честь этого губернатор Свердловской области даже пообещал, что новый «Иннопром» пройдет не в павильонах МВЦ «Экспо», а в конгресс-холле, который строят по соседству. Но целесообразность этого многомиллиардного предприятия под большим вопросом – даже три павильона старого выставочника не заполняются инновациями в промышленности.

Часть из них забита китайским ширпотребом, какой можно найти на любом рынке, часть – партнерами России по «Иннопрому», которые и сами не могут объяснить, как их занесло с корейской косметикой на стенды промышленной выставки. Даже на площадках Минпромторга РФ уже выставляют не инновации, а дешевую обувь из Челябинской области.

При этом если раньше выставку всегда посещал премьер Дмитрий Медведев, а пару раз заезжал и президент Владимир Путин, то в 2018-м ни у того, ни у другого времени на поездку на «Иннопром», который организаторы, ссылаясь на слова анонимных экспонентов, называют «русским Ганновером», не нашлось. Владимир Путин встречал коллег, которые приезжали на Чемпионат мира по футболу 2018 в Москву, Дмитрий Медведев отправился в Турцию на инаугурацию прездента, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. В Екатеринбург же, помимо главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который всегда бывает на «Иннопроме», отправили вице-премьера Дмитрия Козака, который без особого шума гулял по павильонам, побывал на планерке, и уехал, не сделав никаких заявлений. Пару дней спустя стало известно, что Козака отправили спецпредставителем в Молдавию.

Не лишним будет напомнить, что за проведение «Иннопрома» организаторы – «Формика» – получали, в среднем, по 100 млн рублей из бюджета Свердловской области. Однако после расходы сократили до ноля, выставку отдали в аренду на 10 лет «Формике», и регион прекратил финансирование проекта. Правда, траты Свердловской области на организацию своего стенда выросли в разы. Если в прошлые годы речь шла о 6-7 млн рублей, то после стоимость поднялась до 60-70 млн.

При этом какой от этого бенефит Свердловской области, ответа нет. Ситуация выглядит следующим образом: у губернатора Евгения Куйвашева просят оценить итоги выставки, сказать, какой профит получит регион, на что он отвечает, что пока результаты подводятся, и лучше спросить о них потом. Но когда наступает это «потом», от ответа на тот же вопрос он уходит.

На открывающей пресс-конференции перед «Иннопромом-2018» журналист прогубернаторского СМИ попросил назвать самые яркие и положительно сказавшиеся на экономике региона соглашения и контракты прошлогодней выставки. На что губернатор покхекал и, почему-то смутившись, сказал, что не станет называть ничего, чтобы не обижать тех, кого он не перечислит. «Было подписано свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество контрактов и сделок», – обтекаемо сообщили об итогах завершившейся выставки в «Формике». И для всех очевидно, что контракты, даже если они и заключаются, то вовсе не на собственно выставке, и образцово-показательные выходы с торжественными подписаниями нужны только для отчета, а соглашения – это ни к чему не обязывающая бумага.

Вместе с тем, у представителей уральской промышленности фактически нет выбора – участвовать или не участвовать в выставке, но раз все сделки заключаются не на «Иннопроме», то он превращается не в деловое мероприятие, а в конкурс аттракционов – у кого ярче, заметнее, привлекательнее для толп посетителей, которые приходят на стенды не за профессиональным интересом, а за халявными сувенирами и угощением.

Это, кстати, еще один большой вопрос к организаторам, которые каждый год обещают не пускать на выставку «пионеров и пенсионеров». «Компании-экспоненты тратят большие деньги, чтобы найти покупателя на свою продукцию, и качество аудитории для них – приоритетно, количество посетителей не так важно», – ранее заявлял вице-президент «Формики» Антон Атрашкин.

Очевидно, что «Иннопром» требует переосмысления, смены формата, перезагрузки. Организаторам следует помнить древнюю индейскую пословицу: «Если лошадь сдохла – слезь», и придумать что-то свежее, чтобы выставка не встретила свое десятилетие очередным позором с пробками из людей на входе, псевдобезопасностью, когда охранники проверяют зеркалами днища машин и праздными толпами.

Екатеринбург, служба информации

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