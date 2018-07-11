Подделки протоколов и скандалы на собраниях уйдут в прошлое – собственники жилья будут голосовать онлайн

Одна из самых проблемных зон в управлении жилыми домами, которыми вообще-то должны распоряжаться собственники квартир, – это собрания жильцов. На них должны обсуждаться насущные вопросы и проблемы многоквартирников, приниматься решения – о размере ставки за содержание и текущий ремонт, о благоустройстве и так далее. Но на практике лишь небольшой процент от всей массы жилых домов пользуется своим правом. Жители часто безынициативны, собрания нередко назначают в неудобное для многих из них время, а обсуждения перерастают в скандалы. Этим пользуются нечистые на руку коммунальщики, подделывая протоколы решений общего собрания собственников – несмотря на уголовную ответственность за такие махинации, подобных ситуаций меньше не становится.

Решить проблему может введение онлайн-голосований. «Электронное голосование собственников жилья в МКД решило бы проблему подделки протоколов общих собраний. Эта тема решается технологически, мы можем сколько угодно ужесточать законодательство, но это работает не очень хорошо. Когда человек со своего телефона проголосовал, невозможно его голос украсить или оспорить. Такие сервисы должны распространяться по всему ЖКХ», – сказал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Он пояснил «Новому Дню», что в Москве в рамках программы «Активный гражданин» была запущена программа по электронному голосованию. «Подобный функционал есть в ГИС ЖКХ, но в скором времени можно ожидать появления и других сервисов в регионах. Если вы предоставили анкету в бумажном виде, кто знает, не подделана ли ваша подпись? А в электронном виде – гарантировано, что нельзя подделать. Но нужна верификация. Например, через госулуги. Это еще и решит проблему сбора информации о том, кто собственники жилья, чтобы они могли получать информацию об общих собраниях в электронном виде и голосовать через какое-нибудь приложение. Но необязательно должна быть идентификация через госуслуги, в конце концов, банки уже научились распознавать клиентов по отпечатку пальца», – заметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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