Футбол как наука: уральские ученые рассказали, чем компьютер лучше тренера и где живут самые агрессивные фанаты (ВИДЕО)

В Екатеринбурге вчера вечером состоялась познавательная вечеринка Science Slam – шоу-битва ученых, которые в неформальной обстановке презентуют публике свои исследования. На этот раз тема проекта была продиктована проходящим в России чемпионатом мира по футболу, и все научные работы так или иначе были связаны со спортом №1. Чем футбольные болельщики отличаются от хоккейных, как можно научно прогнозировать результаты матчей и оценивать физическое состояние спортсменов – самое интересное из слэма молодых ученых УрФУ в материале РИА «Новый День».

Футбольный Science Slam в Екатеринбурге

Магистр института физической культуры и по совместительству футбольный тренер Максим Краев представил зрителям компьютерную программу, которая может предсказать результат матча, основываясь на спортивной статистике игроков по системе PIPS. Суть в том, что каждый футболист имеет индивидуальный рейтинг выигранных единоборств. Используя эти показатели, программа рассчитывает особенности предстоящей игры в зависимости от расстановки игроков на поле. Кроме того, IT-проект может подсказать тренеру, какая тактическая схема на определенный матч принесет больше пользы и забитых голов. Но в реальной жизни все несколько сложнее, чем в расчетах компьютера.

«Приведу пример из своей диссертации, которую я защищал в начале июня. Был дан прогноз последнего группового матча Россия – Уругвай на чемпионате мира. По нашим расчетам, Марио Фернандес (натурализованный бразилец, защитник сборной России) имел больше преимуществ по своей позиции, чем его соперник в матче Мартин Касерес. Фернандесу было целесообразнее играть в своей зоне, но, как вы знаете, он не вышел в стартовом составе. Так решил тренер, и, конечно, как болельщик, я не могу быть доволен этим», – заявил Максим Краев. Напомним, ту встречу сборная России проиграла со счетом 0:3.

По словам ученого, он отправлял свою программу моделирования действий игроков в Российский футбольный союз, но ответа от организации не получил. «А вы пробовали делать ставки?» – раздался вопрос из зала, на что Максим Краев застенчиво ответил, что ему это не особо интересно.

Самым зажигательным стало выступление единственной девушки-участницы научного слэма, преподавателя УрФУ Виктории Дихорь, соавтора первого в России пособия по психологии болельщиков. Она легко развенчала десять мифов о футбольных фанатах. Например, зрители узнали, что в большинстве своем ярые поклонники футбола – это люди 20-35 лет, ищущие единомышленников и легко поддающиеся настроениям толпы, а вовсе не агрессивные дикари, которые крушат все вокруг себя. Кстати, самые опасные и драчливые фанаты обитают вовсе не в Англии и России, как принято считать, а в африканских странах.

В своем исследовании Виктория коснулась и вечной темы противостояния хоккея и футбола. Выяснилось, что болельщики зимнего спорта более миролюбивые, потому что предпочитают ходить на матчи семьями. Сказываются и разные масштабы боления: на хоккей ходят тысячи зрителей, на футбол – десятки тысяч. Еще один любопытный момент связан с гендерными предпочтениями. Оказывается, женский футбол, вопреки стереотипам, пользуется популярностью у мужчин – они составляют около 70% зрителей этого вида спорта. А мужской футбол в последние годы значительно увеличил армию болельщиц.

Еще один слэмер, младший научный сотрудник УрФУ Антон Долганов рассказал о разработке методики экспресс-диагностики тренированности спортсменов, которая основывается на стабилографии. Выглядит это так: футболист стоит на специальной платформе, пытаясь удержать равновесие в течение пяти минут, а в этом время многочисленные датчики отслеживают его сердечный ритм и малейшие колебания в организме. По показателям можно оценить, насколько физически готов спортсмен к нагрузкам. Испытания этой методики в УрФУ были успешны и даже позволили выявить футболистов, которые ленились на тренировках, – их параметры не соответствовали тому объему упражнений, что давал тренер. По словам Антона Долганова, такую систему экспресс-диагностики можно применять в любом виде спорта, и он очень надеется, что методика найдет свое прикладное значение. С этим согласились и зрители, которые выбрали Антона победителем в битве ученых, наградив его самыми громкими аплодисментами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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