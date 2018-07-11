«Давайте хотя бы чат в WhatsApp сделаем»: на «Иннопроме» обсудили, как «умнеть» регионами

На «Иннопроме» чиновники и представители бизнеса продолжают обсуждать smart-city. Решено развивать не умные города, а умные регионы – это должно быть и проще, и надежнее. Проводятся десятки совещаний, строятся модели развития – только вот заключаются контракты о внедрении высоких технологий на бумаге, цифровые решения увязают в бюрократии.

Третий год подряд на «Иннопроме» обсуждают развитие умных городов. Предполагается, что цифровизация, внедрение IT-технологий в повседневную жизнь людей логичное требование времени. Однако «импульсом к развитию цифровой экономики в России стало послание президента», как прозвучало в ходе сегодняшнего обсуждения. По словам одного из разработчиков проекта, первого проректора УрФУ Сергея Кортова, в регионе действует рабочая группа из полсотни человек, которая собирается раз в неделю и обсуждает концепцию умного региона, но Свердловская область, Екатеринбург, да и все города страны за исключением столицы находятся «на предпервом уровне цифровизации». Он пояснил, что развивать «умный регион» вместо городов решили по двум причинам. Во-первых, большинство решений принимаются не на уровне муниципальной власти, а на уровне минимум власти субъекта Федерации. Во-вторых, если Екатеринбург находится на пятом месте в рейтингах умных городов, то Свердловская область в целом – где-то на уровне 63-го места.

Предполагается, что в Свердловской области будет три типа территорий – «полигонов» развития. Это гринфилд-территория «Экспо-2025» – на месте будущей площадки «Экспо» построят нечто из будущего. Браунфилд-территории – площадки в Екатеринбурге, куда будут внедряться современные разработки. И третий вид площадки – города типа Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, здесь будет происходить все то же, что и в столице региона, но когда будут деньги. Концепцию представят 1 августа.

О проблемах, которые возникают даже на зачаточном уровне цифровизации, рассказал директор департамента стратегического развития и инноваций МЭР РФ Артем Шадрин. В цифровизации городов участвует три блока: государство, бизнес и IT-компании. Последним нужна кластерная поддержка, надо помогать компаниям связываться с промышленностью и вместе заниматься проектами. Для предприятий, особенно крупных (и с долей госучастия), главная проблема – переход на более гибкую систему принятия решений. Работу госсектора эксперт охарактеризовал через напоминание о переходе на электронный документооборот: «Мы слишком долго переходим с бумаги на цифру».

Более откровенным был первый зампредседателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин. Этот регион тоже стал «пилотным», около 6 % ВРП дают компании IT-отрасли, это значимый процент. Но треть Удмуртии живет в сельской местности, первым делом власти планируют провести интернет к каждому селу. По словам чиновника, в целом в регионе вроде бы получается думать о развитии умных городов. Но коммуникации между регионом и центром слабые и «не цифровые». «Мы видим некий нескоординированный процесс между нами и Федерацией. Если это цифровая программа – давайте хотя бы чат в WhatsApp сделаем. Все, что придумают в Москве, реализовывать на местах придется. Координации не хватает. Но Удмуртия готова быть регионом-полигоном», – рассказал политик. Его предложение по созданию чата вызвало смех в аудитории – и, кажется, остальные присутствующие посчитали это просто шуткой, а не просьбой. Резюмируя, Свинин рассказал, что недавно в регионе подписали соглашение с Россетью об энергосбережении, часть проекта по внедрению современных технологий. «Соглашение подписали, но все общение идет с помощью бумажек», – поиронизировал чиновник.

Вице-президент уральского подразделения Ростелекома Сергей Гусев посетовал, что с предложениями по современным технологиям обращаются только крупные города, то есть Екатеринбург. По его мнению, все зависит от желания главы муниципалитета, не только от денег в городе. «Почему в Екатеринбурге есть умные светофоры, умные домофоны, а в Каменске-Уральском и Сатке нет? Кстати, в Сатке реализовали бы гораздо быстрее, город небольшой. В Екатеринбурге пока согласуешь по всем инстанциям, по кабинетам, полгода пройдет. За полгода в Сатке мы бы все сделали», – пожаловался Гусев. Добавим, пока в Екатеринбурге запускают третье информационное табло на остановках, «Мегафон» в Нижней Туре собирается делать умные остановки с Wi-Fi, зарядками для смартфонов, видеонаблюдением и т.д.

У бизнеса другие замечания к проекту создания умных регионов. Как отметил гендиректор «СКБ-Контур» Дмитрий Мраморов, Екатеринбургу не хватает грамотных и талантливых выпускников IT-сферы. Город привлекает абитуриентов, это плюс, но ежегодно выпускается только около 150 сильных в этой отрасли специалистов.

Вторая проблема – отсутствие понимая, что делать, как реализовывать smart-city. «Тема умных городов достаточно неопределенная по всему миру. Подсмотреть негде, слизать не у кого, надо пробовать все самим. Надо запускать много маленьких дешевых проектов, тем, у кого будет результат, помогать финансированием», – предложил эксперт. Он добавил, что его идея – и он это понимает – идет вразрез с моделью, привычной чиновникам: сразу выбрать десяток проектов и вбухать в них все деньги.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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