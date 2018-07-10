Российские города заставят поумнеть – пока лишь 25 из них и только по шаблонам

Сегодня на «Иннопроме» состоялось очередное обсуждение темы smart-city. О том, как заставить поумнеть российские города, пользуясь опытом зарубежных стран и разработками отечественных умов, говорят на выставке инноваций из года в год. Правда, до дела пока так и не доходило. Сегодня же представители правительства РФ заявили – в России начат эксперимент, в ходе которого 25 городов-пилотников попробуют стать удобнее, комфортнее и безопаснее.

Как рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, умные города – не прихоть, а необходимость. По его словам, только так Россия может выиграть в борьбе за человеческий капитал. «Посмотрите динамику миграции молодых людей – она не в пользу наших городов. Надо тренд переломить, чтобы людям любого возраста и статуса было комфортно жить в российских городах. Чтобы молодые, социально и экономически активные люди оставались и развивали промышленность и экономику. Пока в этой борьбе мы проигрываем», – сказал чиновник.

По его словам, сейчас градостроительные решения принимаются не исходя из анализа данных, а из того, что «так сложилось». «Мы не используем возможности для комфортной логистики, для удобства движения в городе, энергоэффективности. Часто мы инвестируем в проекты, которые либо не нужны, либо они идут без адекватных расчетов и прогнозов. Потом получается, что в одном месте перегружены соцобъекты, в другом недогруженные школы и детсады. То же касается и бизнеса – торговые центры стоят пустые, некому сдавать площади в аренду», – привел пример г-н Чибис.

По его словам, сейчас над проектом цифровизации городов с рабочим названием «Умный город» работает команда экспертов. «Мы выработали важные принципы. Первый – ориентация на человека, на его запросы. Второй – человек должен иметь опцию влияния на принятие городских решений», – заявил он. В качестве примера он привел рейтинговое голосование, которое проходило 18 марта этого года параллельно с выборами президента, в нем приняли участие 18 млн человек, и, по словам Чибиса, результаты голосования на 60% поменяли первоначальные предложения муниципальных властей, «которые думали, что знают лучше, что надо для человека».

«Третий принцип – безопасная и в части физической, и в части экологической, городская среда. Четвертый – эффективная градостроительная политика на основе анализа данных. Мы запустили банк знаний, банк решений для умного горда. Там три десятка апробированных у нас и в Азии кейсов. База копится и продолжает актуализироваться. Мы отобрали 25 пилотных городов, которые взяли на себя обязательства внедрять те самые инновации. Вот база, ищите, пробуйте, делайте, вот вам дополнительные деньги. А наша задача – снимать разногласия. В том числе административные барьеры в рамках согласительных процедур. Екатеринбург в числе таких пилотов. Сегодня будет мозговой штурм по тому, как движется город в части умных технологий, чтобы была адекватная метрика – мы создаем рейтинг IQ для городов. Например, такой индикатор – процент школьников, которые сами добираются до школы. Это отражает доступность объектов, безопасность среды, удобство передвижения, если они ходят пешком или добираются на автобусе или трамвае», – рассказал он.

Интересно, что в отличие от российских чиновников, которые предлагают городам набор штампов – пусть и удачных, иностранцы предпочитают идти иным путем. Города должны «умнеть», решая конкретные проблемы и задачи. Главный управляющий директор Smart Cities & IoE CISCO Амр Салем подчеркнул несколько раз, что главное – это человек. «Умные города – это не о технологиях, а о людях, которые живут в городах. С помощью повышения комфорта городской среды вы привлекаете бизнес, инвестиции, вы привлекаете таланты в город. Это дает развитие. Мы верим, что это дает и социальный рост – квалификация людей, которые работают и живут в городе, будет высока, и все сервисы будут качественными», – заметил он.

Также Салем рассказал, что есть масса удачных примеров, когда города умнеют, решая первостепенные задачи и проблемы, связанные с комфортом и даже безопасностью их обитателей. «Отличный пример – Лас-Вегас, где первая причина смертности – гибель под колесами. Потому что много туристов и, когда они ждут на «зебре», они скапливаются и как бы толкают друг друга на проезжую часть. Умная технология – когда светофор загорается, потому что людей на перекрестке уже так много, что пора включать «зеленый». Это смарт-технология, которая помогает предотвратить гибель людей», – привел пример он.

Директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович отчасти согласился с тем, что «умный город – не стандартизированная субстанция». «Представления об этом разнятся. Но когда государство не имеет четких критериев, есть риск зайти не туда. Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Важна измеримость показателей. Мы тут вступаем на скользкую почву. Есть набор стандартов Британского института. Но это частное дело, я тоже так могу. Есть ИСО 37-120, но в нем нет слова smart, на проект «Умный город» надо смотреть шире – вплоть до роста благосостояния граждан», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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