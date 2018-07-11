Глупое ЖКХ – что мешает самой запутанной отрасли стать удобнее и прозрачнее (ФОТО)

На «Иннопроме» сегодня снова обсуждали «умные» города и smart-технологии. Правда, разговоры на различных секциях и сессиях выставки ведутся уже несколько лет, а к делу переход идет трудно. Мешают несколько причин, о которых рассказал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. «Мы устали от латания труб и хотим, глядя на Илона Маска, сделать что-то красивое. Это тренд и хайп, но надо его превратить в конкретные решения. Для этого мы должны на федеральном уровне выполнить несколько условий», – подчеркнул он.

Первое – цифровизация. «Пока мы имеем данные в аналоговом виде, применять новые технологии просто невозможно. Сталкиваясь с вопросами тарифного регулирования и инвестпланирования, когда все в схемах на бумаге, невозможно все свести в единую систему. Да, у нас есть ГИС ЖКХ, но и оно имеет много недостатков. Данные не должны превратиться в груду информации, которую невозможно разобрать», – подчеркнул он.

Второе – стандартизация. «А что такое «умный город»? Нужна система стандартов. Конечно, мы все не опишем, это бессмысленно. Например, у нас есть «Справочник наиболее эффективных технологий водоснабжения и водооотведения». Цель – не навязать технологию, а запретить откровенно старую и подсказать муниципальному заказчику что-то современное для решения проблем», – сказал Макрушин.

Третье – обкатка идей в реальности. «Идей у нас много, и фантазия хорошо работает, но когда дело доходит до реальности, жизнь оказывается сложнее. Важно иметь проект, отработанный на практике. В Екатеринбурге целый Академический – прообраз умного города, в котором много инновационных решений уже есть и планируется применить. Они будут положены в основу стандартов», – пояснил он.

Четвертое – требуется изменение законодательства, которое сильно устарело. «Если мы посмотрим за рубеж, они не вписываются в наши СНиПы и ГОСТы, это сильное препятствие для проведения закупок и реализации решений на практике. Предстоит титаническая работа по совершенствованию правил техрегулирования. Банально: мы не можем привезти немецкую технологию в Россию, потому что надо потратить кучу времени на переписывание правил», – сказал глава ассоциации «ЖКХ и городская среда».

Пятое – научиться управлять ресурсами. «Мы должны не просто собирать информацию, а использовать ее для управления ресурсами, чтобы осуществлять регулирующее воздействие, выбирать более выгодные параметры поставки ресурсов, и так далее. Необходимо электронное регулирование. Давайте посадим вместо человека робота, чтобы он рассчитывал тарифы на основе предоставленных данных, он более предсказуемый, чем человек», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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