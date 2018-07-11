Чудеса «Иннопрома»: в Нижней Туре появятся умные остановки с wi-fi

В Нижней Туре появятся умные остановки, автобусы с видеонаблюдением и зарядками для смартфонов.

Сегодня на «Иннопроме» компания «Мегафон» подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Нижнетуринского городского округа, по которому на этой территории будут развивать новейшие технологии. Как отметил Валерий Величко, директор уральского филиала «Мегафон», сегодня сотовые операторы не только предоставляют услуги связи и доступа в интернет, но и занимаются телеком-разработками , которые улучшают жизнь людей.

«У нас небольшая территория, около 25 тысяч человек, мы рады, что заключили соглашение. Мы заслуживаем того, чтобы и у нас внедрялись новые технологии», – прокомментировал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок.

В Нижней Туре появятся информационные табло с точным графиком движения автобусов, wi-fi на остановках и в транспорте, возможность зарядить смартфон в автобусе, в транспорт установят камеры наблюдения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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