Никакой бумаги: на «Иннопроме» подписали соглашение смартфонами (ФОТО)

Сегодня на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге на стенде Челябинской области ПАО «Мегафон» подписало соглашение о развитии Магнитогорского металлургического комбината мобильной цифровой подписью.
«Мегафон» и ООО «Ресерч энд Девелопмент МГТУ», научно-исследовательское отделение вуза, займутся разработкой и внедрением умных телеком-решений для ММК. Соглашение стороны подписали с помощью современных технологий: на смартфонах выбрали пункт «Подписать», ввели пин-код и, таким образом, за несколько секунд и без бумаги договорились о работе.
«Рад, что удалось подписать этот важный договор. Надеюсь, сможем эффективно сотрудничать и наше сотрудничество поможет комбинату быть ведущим в стране», – прокомментировал директор уральского филиала «Мегафона» Валерий Величко.
Генеральный директор научно исследовательского центра МГТУ Денис Якобчук поблагодарил представителей сотового оператора, который поможет работать с современными технологиями и развивать интернет вещей для комбината.
Екатеринбург, Челябинск, служба информации
Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 11.07.18
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