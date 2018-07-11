Никакой бумаги: на «Иннопроме» подписали соглашение смартфонами (ФОТО)

Сегодня на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге на стенде Челябинской области ПАО «Мегафон» подписало соглашение о развитии Магнитогорского металлургического комбината мобильной цифровой подписью.

«Мегафон» и ООО «Ресерч энд Девелопмент МГТУ», научно-исследовательское отделение вуза, займутся разработкой и внедрением умных телеком-решений для ММК. Соглашение стороны подписали с помощью современных технологий: на смартфонах выбрали пункт «Подписать», ввели пин-код и, таким образом, за несколько секунд и без бумаги договорились о работе.

«Рад, что удалось подписать этот важный договор. Надеюсь, сможем эффективно сотрудничать и наше сотрудничество поможет комбинату быть ведущим в стране», – прокомментировал директор уральского филиала «Мегафона» Валерий Величко.

Директор уральского филиала ПАО «Мегафон» Валерий Величко

Генеральный директор научно исследовательского центра МГТУ Денис Якобчук поблагодарил представителей сотового оператора, который поможет работать с современными технологиями и развивать интернет вещей для комбината.

Генеральный директор научно исследовательского центра МГТУ Денис Якобчук

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 11.07.18

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