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Четверг, 12 июля 2018, 18:04 мск

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Евгений Куйвашев осмотрел новые трамваи от Уралвагонзавода

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках выставки «Иннопром» ознакомился с новыми трамваями от НПК «Уралвагонзавод».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор в сопровождении главы УВЗ Александра Потапова посетил открытую экспозицию корпорации и выслушал доклад генерального директора Уралтрансмаша Владимира Городилова о новом полностью низкопольном трамвае модели 71-415. Глава области порадовался, что эта продукция производится на екатеринбургском предприятии. Трамвай на 97% создан из отечественных материалов, и их большая часть также производится на предприятиях Свердловской области. Вероятно, в ближайшем будущем уральские трамваи все-таки появятся на улицах Екатеринбурга.

«Уралтрансмаш готов выпускать до 150 таких трамваев в год», – сказал Владимир Городилов.

Помимо вагона 71-415, Евгений Куйвашев с большим интересом осмотрел новый модернизированный чешский трамвай 71-412 и высоко оценил и эту модель.

Напомним, в понедельник стало известно, что производство инновационных трамваев на Урале расконсервировали после трех лет простоя, и сейчас Уралтрансмаш готовится к сертификации и выпуску электротранспорта для разных регионов страны. В рамках «Иннопрома» руководители регионов и городов с большим интересом знакомились с этой моделью.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

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