Инновационные трамваи УВЗ все же выйдут на улицы городов России (ФОТО)

Нашумевшие несколько лет назад инновационные трамваи «Уралтрансмаша» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод» в структуре Ростеха) все же поедут по улицам российских городов. Производство расконсервировали после трех лет простоя, и завод готовится к сертификации и выпуску электротранспорта для разных регионов страны. Такое заявление сегодня сделали на выставке «Иннопром-2018» представители научно-производственной корпорации.

Как сообщил гендиректор Уралтрансмаша Владимир Городилов, в прошлом году после визита в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана было подписано несколько соглашений, в результате которых местные производители получили документацию на чешские вагоны и смогли спроектировать их модернизацию по российским требованиям.

Гендиректор Уралтрансмаша Владимир Городилов

«Все губернаторы просят модернизированный трамвай. Потому что тем чешским вагонам, которые эксплуатируются в России, уже по 40 лет, а в Екатеринбурге есть трамвай, которому 44 года. При этом срок эксплуатации у них – 16 лет. Мы все ездим на этом, а оно непотребно и опасно, – сказал он. – Можно было сделать просто, элементы чешского трамвая использовать в нашей новинке, взяв кузов первой комплектности, но без телег – вытащить из-под него старые, поставить новые и поехать. Но мы пошли дальше. Это 412-я модель, а вот 415-я – это уже полностью новые низкопольные трамваи, которые соответствуют всем европейским стандартам. Люди, которые знают и понимают в этом, прямо сказали нам: «Надо ехать на Интертранс в Берлин». И мы так и сделаем, когда проведем сертификацию и пустим их в эксплуатацию, поскольку это новый продукт, и это нормально – «детские болезни» все равно появятся, но это прекрасный трамвай, который пойдет по нашим городам».

Замгендиректора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков, в свою очередь, рассказал, что после трехлетнего простоя в 2014-2016 годы завод планирует выйти на 80-100% загрузки конвейера, а также подключить к производству трамваев другие предприятия НПК – «Буревестник» в Нижнем Новгороде и Томский электротехнический завод.

Замгендиректора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков

«415-й был в свое время законсервирован, а в декабре уже выйдет на линию после сертификации в августе. Что касается другого нашего трамвая – R1 – концепт был интересный, он всех поразил, поэтому бросить его было бы глупо. Используя отдельные элементы, сам концепт, мы хотим начать пробную эксплуатацию и в 2019 году сможем, надеюсь, его увидеть на линии», – отметил он.

Что касается ТТХ трамвая 415-й модели, то, как рассказал главный конструктор гражданской продукции Сергей Соловьев, сейчас одно из главных требований к электротранспорту – соответствие требованиям доступной среды, чтобы он был удобен для маломобильных граждан, пассажиров с детскими колясками, и так далее. Поэтому было важно разработать именно такой вагон. И если после презентации R1 было много вопросов о несоответствии новинки с инфраструктурой городов, то 415-й полностью готов «вписаться» в окружающую среду.

Главный конструктор гражданской продукции Сергей Соловьев

«Он полностью готов к эксплуатации, вагон спроектирован специально для существующих линий и остановочных комплексов. Его можно использовать в любых городах», – сказал «Новому Дню» конструктор.

Он также объяснил, что на «Иннопроме» сейчас представлен одиночный вагон, который станет базовым для линейки 2-3-4-секционных. «На его основе с использованием ходовой части будет реализована вся линейка любой вместимости и длины», – сказал он.

Еще из фишек трамвая – пластиковая обшивка бортов, которую, в случае ДТП, можно легко заменять, зарядки для телефонов, вай-фай, продвинутая информационная система, кондиционеры в салоне и кабине водителя, и так далее. Так что в корпорации рассчитывают на высокий спрос со стороны регионов. «По городам, в среднем, от 50 до 100 трамваев требуют замены. Всего по России около девяти тысяч трамваев, и пять тысяч из них должны быть заменены или модернизированы. Город не буду называть, но там случилась такая история: несколько лет стоял трамвай перед депо как памятник, а потом его сняли и отправили на линию, потому что возить нечем было, – рассказал Борис Мягков. – Завтра приедут главы регионов и городов, начальников электрохозяйств, все хотят увидеть эту машину, и мы надеемся, что мы перейдем от 407 модели на 415 на постоянной основе. Мы можем переключить конвейер очень быстро. Мощность Уралтрансмаша порядка 120-150 новых вагонов плюс по модернизации до 150 вагонов ежегодно».

В Екатеринбурге, где несколько лет обсуждают возможность пустить скоростные трамваи из Академического и Верхней Пышмы, тоже интересуются новыми трамваями Уралтрансмаша. «Работа с властями области и города ведется постоянно. Правда, я прочитал сегодня, что Екатеринбург откажется от модернизации в пользу покупки новых трамваев. Мы готовы для них предложить все, что есть. У нас есть интересный проект для удаленных районов – вагон без контактной сети, который на автономном ходу может преодолевать до 100 км. Это огромная экономия при строительстве новых линий, поскольку нужны только рельсы. Ради Екатеринбурга мы даже готовы поменять очередность производства, чтобы в первую очередь обеспечить свой родной регион», – сказал «Новому Дню» Борис Мягков.

Трамвай R1 впервые был показан на «Иннопроме-2014»

Добавим, что стоимость новинки производители пока не раскрывают. Это связано с тем, что цена разнится в зависимости от комплектации, количества секций и так далее. «Заказчик может добавить в эти вагоны разные опции. Но это значительно дешевле, чем 50 млн рублей, – отметил г-н Мягков. – Конкуренции в стране почти нет, вагонов надо много, но муниципалитеты не могут переплачивать за транспорт, с каждым ведется отдельная работа. Я сейчас вам назову цену, губернаторы прочитают, приставят к горлу мне вашу газету и спросят, почему тем 25, а нам – 26 млн. Могу сказать, что несколько лет уже государство предоставляет субсидии, так называемые «2Т» – на троллейбус и трамвай. Завод продает со скидкой, а ему компенсируют разницу из бюджета. Размер субсидии – составляет 8 млн рублей на односекционный трамвай. Плюс лизинговые программы от банков».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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