Назначены ответственные за строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы

В правительстве Свердловской области создана рабочая группа по координации строительства трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ об этом подписал накануне губернатор Евгений Куйвашев. Председателем рабочей группы назначен первый вице-губернатор Алексей Орлов, заместителем – вице-губернатор Сергей Швиндт. В состав группы вошли замглавы администрации Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Белышев, замминистра строительства Владимир Вениаминов, директор по капитальному строительству УГМК-холдинга Сергей Ерыпалов, министр транспорта Василий Старков, глава администрации Верхней Пышмы Иван Соломин.

Напомним, на строительство трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом в 2018 году и за плановый период Свердловская область потратит почти миллиард рублей. Трамвай планируют запустить в 2019 году, работать он будет по принципу наземного метро. К тому времени должны быть построены: линия от конечной остановки на Фрезеровщиков до границы Екатеринбурга, и вторая линия – по территории Верхней Пышмы.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, служба информации

Екатеринбург, Верхняя Пышма. Другие новости 02.03.18

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