Трамвайная ветка в Верхнюю Пышму к новому конкурсу подорожала почти на сотню миллионов

Департамент госзакупок объявил новый конкурс на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. За полтора месяца стоимость работ выросла почти на 100 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появился конкурс на строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму стоимостью 2 млрд 220 млн 98 тыс. 436 рублей. Аукцион должен пройти 16 апреля. Аналогичный конкурс, только стоимостью 2 млрд 124 млн 150 тыс. 980 рублей, был объявлен в начале марта и должен был состояться 12 марта. Однако его отменили из-за технической ошибки в документации. Единственным заявившимся участником стало АО «Инженерно-строительный центр УГМК».

На строительство трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом в 2018 году и за плановый период Свердловская область потратит почти миллиард рублей. Трамвай планируют запустить в 2019 году, работать он будет по принципу наземного метро. К тому времени должны быть построены: линия от конечной остановки на Фрезеровщиков до границы Екатеринбурга, и вторая линия – по территории Верхней Пышмы.

Екатеринбург, служба информации

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