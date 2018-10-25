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Четверг, 25 октября 2018, 16:08 мск

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Мэрия Екатеринбурга может купить четыре модных трамвайных вагона от УВЗ

Администрация Екатеринбурга разместила на портале госзакупок тендер на приобретение четырех трамвайных вагонов на общую сумму 76,9 млн рублей. Их могут поставить в город уже в конце ноября. Конкурс завершится 16-го числа, а спустя 10 дней подрядчик должен будет предоставить их покупателю.

Согласно документам закупки, это должны быть низкопольные в средней части салона вагоны. Таким критериям соответствует разработка Уралтрансмаша модели 71-412. На предприятии «Новому Дню» подтвердили, что рассматривают возможность участия в тендере.

В середине августа трамваи УВЗ начали обкатывать в Екатеринбурге. Как говорил «Новому Дню» главный конструктор Уралтрансмаша Сергей Соловьев, испытания должны были продлиться 2-3 месяца, причем трамвай должен был ездить по улицам города ночью и днем, накатав в общей сложности пробег в 3 тысячи километров.

Новинку, напомним, показали на «Иннопроме-2018». Тогда же ее презентовали свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

«Трамвай модели 71-412 – отечественная разработка, которая, как мы видим, не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. Здесь созданы все условия для безопасности и комфорта людей, в том числе обеспечен легкий доступ для пассажиров на колясках и предусмотрены другие опции, отвечающие самым высоким требованиям. Убежден, что после завершения испытаний трамваи Уралтрансмаша станут востребованными не только в городах Свердловской области, других российских регионов, но и за рубежом. Мы, со своей стороны, будем использовать все наши лоббистские возможности и механизмы для продвижения уральской разработки», – говорил тогда глава региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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