Модный трамвай УВЗ ездит по Екатеринбургу – эксклюзивные кадры поездки (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня жители Екатеринбурга наконец-то смогут увидеть на улицах города новый трамвай УВЗ. Новинку Уралтрансмаша ‒ модель 71-412 – привезли в Северное депо ТТУ, чтобы провести испытания. Правда, пассажиров на модном трамвае пока не возят, но для съемочной группы «Нового Дня» сделали исключение ‒ корреспонденты агентства стали первыми, кому удалось прокатиться по улицам Екатеринбурга.

Модный трамвай УВЗ обкатывают в Екатеринбурге

Как рассказал «Новому Дню» главный конструктор завода «Уралтрансмаш» Сергей Соловьев, в течение ближайших 2-3 месяцев трамвай будет ездить по уже существующим маршрутам в уральской столице ‒ и ночью, и днем. Общий пробег, нужный для корректных данных испытаний, ‒ 3 тысячи километров. Сначала вагоны будут пустыми, потом их загрузят балластом, 12 тоннами песка. Только после этого новинка пройдет сертификацию, и ее можно будет эксплуатировать по назначению ‒ то есть перевозить пассажиров. «Вагон адаптирован под любые условия эксплуатации на любых линиях России ‒ не надо реконструировать пути, контактные линии, депо, и точно украсит любой город нашей страны», ‒ сказал Соловьев.

Власти Екатеринбурга уже строят планы по закупке новых трамваев. «Эта модель трамвая должна пройти испытания, а со следующего года планируем ее заказ и приобретение для нашего города, тем более ‒ производитель наш, местный», ‒ пояснил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам транспорта Евгений Архипов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

ЛДПР и Партия пенсионеров отложили свою последнюю битву в суде на три дня. / Более 3,5 тысяч смертельных доз наркотика изъяты у банды дилеров из южных республик. / Больше 30 тысяч свердловчан ждут расселения из ветхого жилья. Кто получит жилье в этом году? (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»