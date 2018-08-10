Евгений Куйвашев оценил новый трамвай УВЗ в действии

Перспективная разработка УВЗ – трамвай 71-412 – впервые встал на рельсы в Нижнем Тагиле и сегодня был представлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, приехавшему поздравить город с 296-летием. В ходе визита он еще раз подробно ознакомился с современным трамвайным вагоном и смог оценить его в действии.

Презентацию трамвая АО «Уралтрансмаша» (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) для губернатора провел генеральный директор УВЗ Александр Потапов. Он особо подчеркнул, что модель 71-412 полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда».

«Сегодняшним примером оборонная промышленность доказывает, что может производить не только лучшие в мире танки, но и красивую, конкурентоспособную продукцию для гражданских заказчиков. Новый трамвай от УВЗ стал отличным примером современного городского транспорта. Он тихий, скоростной и экологичный. За счет низкопольной конструкции он более удобен, существенно сокращается время посадки и высадки пассажиров, а значит, сокращается время остановки и повышается пропускная способность городского транспорта в целом», – говорит генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В новом вагоне комфортно и водителю. Специально разработан современный пульт управления, удовлетворяющий анатомическим и эргономическим требованиям к рабочему месту, что позволит исключить риск профессиональных заболеваний. Современная система вентиляции и отопления делает работу приятной в любое время года. Дизайн вагона тщательно проработан с учетом передовых мировых тенденций.

«Корпорация УВЗ – это не только «оборонка». Уже не первый год горожан и гостей города перевозят трамваи, созданные на АО «Уралтрансмаш». За достаточно короткий срок нам удалось создать две перспективные модели, которые мы совсем недавно презентовали на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Перед вами готовый к испытаниям трамвайный вагон модели 71-412», – отметил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

«Трамвай модели 71-412 – отечественная разработка, которая, как мы видим, не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. Здесь созданы все условия для безопасности и комфорта людей, в том числе обеспечен легкий доступ для пассажиров на колясках и предусмотрены другие опции, отвечающие самым высоким требованиям. Убежден, что после завершения испытаний трамваи «Уралтрансмаша» станут востребованными не только в городах Свердловской области, других российских регионов, но и за рубежом. Мы, со своей стороны, будем использовать все наши лоббистские возможности и механизмы для продвижения уральской разработки», – сказал губернатор Евгений Куйвашев после завершения осмотра.

Напомним, губернатор уже видел новую модель трамвая – на выставке «Иннопром», но там не было возможности оценить его на ходу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.08.18

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