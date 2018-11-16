Мэрия купит четыре трамвая за 77 млн в Нижнем Новгороде

Администрация Екатеринбурга купит четыре трамвая почти за 77 млн рублей в Нижнем Новгороде. Единственным участником и победителем конкурса стало ООО «Фобос-ТС». Трамваи должны поставить в город в ближайшее время ‒ спустя 10 дней после определения поставщика.

Речь идет, скорее всего, об обновленных чешских трамвайных вагонах «Татра Т-3». Их модернизируют на Уралтрансмаше, а финальная сборка проводится в Нижнем Новгороде.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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