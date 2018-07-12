Солянка по-иннопромовски: от роботов до платьев под китайскую «Рябинушку» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня заканчивает работу девятая выставка «Иннопром». Залы атакуют горожане, весь день в «Экспо» толпы, обывателям интересно, что на этот раз привезли иностранцы в выставочник.

«Иннопром», главная промышленная выставка Урала, по традиции оказался сборной солянкой. Промышленники привезли свою продукцию, выставили металлорежущее оборудование, разработки для тяжелого машиностроения, композиты и прочие интересные профессионалам образцы. На уличной экспозиции компании представили большие машины, экспонтаты поменьше выставили в залах. Причем интерес у людей вызвали даже те автомобили, которые можно посмотреть в автосалонах. Свою долю внимания получили и роботы – на этот раз они танцевали, «мурлыкали» при поглаживании и просто делали комплименты.

Заметная часть выставки с промышленностью была связана весьма условно. Китайская медицина, платья, напитки в бутылках, специи – в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» параллельно работал практически полноценный рынок. А для развлечения публики музыканты из Китая сыграли на народных инструментах уральскую «Рябинушку». Как развлекались гости выставки – смотрите на видео.

Иннопром-2018

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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