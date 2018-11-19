В Нижней Туре появились «умные» видеокамеры на перекрестках

На Среднем Урале началась цифровизация малых городов. В Нижней Туре внедряется система облачного видеонаблюдения, которая позволяет контролировать обстановку на дорогах и в местах массового пребывания людей. Проект реализуется в рамках соглашения городских властей и мобильного оператора «Мегафона».

Инженеры компании установили на светофорных опорах самых оживленных перекрестков города десять купольных IP-камер высокой светочувствительности. Для бесперебойного питания в любых погодных условиях видеооборудование дополнительно оснащено термоящиками. Внутри каждого из них есть маршрутизатор с SIM-картой «Мегафона». С помощью построенных каналов связи весь видеопоток с камер в онлайн-режиме транслируется в единую городскую диспетчерскую службу. Передача видеосигнала и хранение архивных записей в «облаке» одновременно будут доступны как для администрации города, так и для сотрудников полиции.

«Повысить раскрываемость правонарушений и контролировать общественный порядок, создать безопасную и комфортную среду для горожан – все эти задачи поможет решить наш первый проект с «Мегафоном» в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Видеонаблюдение установлено на ключевых городских перекрестках, на въездах и выездах из города, вблизи образовательных учреждений», – рассказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.

Директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «Мегафона» на Урале Евгений Иванов пояснил, что облачное видеонаблюдение – одна из самых перспективных технологий наряду с видеоаналитикой, и часто ее заказчиками становятся городские и региональные власти.

«Наше техническое решение позволяет удаленно управлять видеокамерами: регулировать их наклон, масштабировать изображение. За счет инфракрасной подсветки видеотехника передает изображение высокого качества даже в темное время суток, что позволяет увидеть номера машин и распознать лица людей», – отметил эксперт.

Наибольшее развитие система видеонаблюдения получила в Москве. Записи с камер используются при расследовании 70% правонарушений в столице России. Постепенно интеллектуальное видеонаблюдение внедряется и в небольших городах.

Нижняя Тура, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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