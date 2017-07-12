Нет денег – нет «умных» городов: сколько стоит smart-city для России

В рамках Иннопрома по традиции прошло обсуждение технологии smart-city, строительства умных городов. Если годом ранее эксперты в основном говорили о необходимости перестраиваться на комплексный подход и создавать законодательную базу, то теперь практически каждый говорил о нехватке денег. В российских городах появляются только элементы умных городов, в основном там, где администрация задумывается об инвестпривлекательности.

«Об умных городах говорят уже лет восемь, однако мы пока не видели ни одного по-настоящему умного города. Ряд городов вносят элементы – по ЖКХ, дорогам. Но эти элементы не взаимодействуют. Умного города построено не было. С чем это связано. В администрациях часто говорят: не хватает денег, все средства уходят на текущие нужды, на стратегические цели не остается. Не хватает специалистов. Иногда власти принципиально делают выбор в пользу строительства отдельных элементов, а не города в целом. Это связано с кибербезопасностью, страхом киберугроз. Во многих городах отдельные департаменты не сильно взаимодействуют: у них отдельные бюджеты и задачи», – рассказал Лев Левин, директор по развитию бизнеса Cisco Sistems.

По словам эксперта, 70% мирового ВВП производится в крупных городах, эти города конкурируют за привлечение лучших инвесторов. Местные власти можно заинтересовать, если объяснить администрации, что умный город может поспособствовать привлечению инвесторов. Еще один важный фактор – умные города уменьшают количество рабочих мест. Систему умного освещения могут обслуживать несколько человек, гораздо меньше, чем всю нынешнюю сеть освещения. Но любые новационные разработки сокращают рабочие места.

«Есть город для жизни, есть город для работы. Нужно решить какой будет город? Город, где люди гуляют в парке, отдыхают или город типа Нью-Йорка, где люди работают и все делается для этого. Мы приезжаем в Италию, это умный город для отдыха. Сингапур – умный город для инвестиций. Нужно определить, в какую сторону развиваться, – объяснила замгендиректора агентства инноваций города Москвы Виктория Добровольская свое понимание построения умного города. – Мы понимаем, что отсутствуют коммуникации между тремя главными стейкхолдерами, это бизнес, жители и город. Посмотрите, к примеру, как принимается бюджет». Причем у малых городов в этом есть преимущество, там меньше мнений и меньшее разделение горожан на классы, отметила столичный спикер.

«У меня складывается ощущение, что сейчас с умными городами в России так: главный драйвер – это глава города, которому хочется что-то показать, заявить о себе. Или, наоборот, монетизировать систему, отсюда все эти камеры со штрафами на дорогах. У большинства городов, даже тех, что зарабатывают сами, денег на такое развитие нет», – считает Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу GS Group.

Александр Миннов, генеральный директор АО «НИИТС», еще раз напомнил, что никаких комплексных решений нет, города запускают точечные «фишки» – умные светофоры, систему оплаты в терминалах. Но только при комплексном подходе можно говорить о smart-city. «По нашему опыту общения с муниципалитетами, есть несколько причин заинтересованности в элементах умных городов. Первое – повышение качества жизни людей, второе – экономическая эффективность за счет снижения контроля за подрядчиками и третье – этакий соревновательный эффект между муниципалитетами, всем хочется чтоб их заметили на федеральном уровне», – рассказал Миннов. Он также отметил проблему финансирования, уточнив, что неплохой вариант – концессия, когда муниципалитет приглашает частного инвестора, который и занимается созданием и внедрением системы.

Руководитель направления стратегических проектов Microsoft Александр Данилин рассказал об оценке строительства базы для умных городов, которую делали южноамериканские финансисты. Они оценили гипотетическую стоимость создания умного города на 250-500 тысяч человек в 20-30 млрд долларов. Речь идет только об основе – телекоммуникационная инфраструктура, датчики, серверы, программное обеспечение. Российские компании, занимающиеся интеграцией «умных» вещей, оценили создание аналогичной основы для Москвы в 500-700 млн долларов, а чтобы сделать базу для 100 крупнейших городов России потребуется 3,5-4 млрд долларов. «В масштабах страны это не такая уж безумная идея, которая затронет до 60 процентов населения», – уверен Данилин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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