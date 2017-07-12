Smart-city: игрушка для богатого мэра или способ сэкономить на ЖКХ? (ФОТО)

Сегодня в рамках «Иннопрома» прошел круглый стол «Интернет вещей в ЖКХ как портал в умный город». Участники, казалось, говорили каждый о своем, а прикладных предложений прозвучало не так много. «Сегодня то, что происходит вокруг цифровизации, похоже на то, что происходило раньше с нанотехнологиями. Мне даже боязно, во что это выплеснется, потому что на треть – это мода, только на 10% – содержательность, которая может улучшить жизнь руководства города, инженеров, людей. Моя коллега сказала, что smart-city – это игрушка для богатого мэра. Сначала надо дороги починить, светофоры чтоб не ломались, чтобы чердаки не текли. Поможет этому цифровизация?» – задался вопросом эксперт аналитического центра при правительстве РФ Евгений Гашо. И сам же ответил на это: «Московская реновация показала, что сверху ничего не пройдет, власть была вынуждена пойти на диалог. По реновации голосовали по трем каналам – проводили собрания, ходили голосовать в МФЦ и через портал «Активный гражданин». Мы все по-разному готовы к переменам, и нужно не тянуть тех, кто сильно отстает, а показывать им дорогу, показывать, что опасно, а что эффективно. Показывать кочки, на которые можно наступить в болотистом пути вперед».

Старший управляющий директор центра проектного финансирования ВЭБ Ремир Мукумов, в свою очередь, рассказал, чего бы он хотел как представитель общества и как представитель бизнеса от smart-технологий в ЖКХ. «Я хочу, чтобы данные, которые фиксируют приборы учета в квартире, приходили не раз в месяц, а каждые полторы секунды, чтобы я понимал, где могу экономить, если я потребитель. Если я бизнесмен, то я хочу, чтобы эти данные были открыты, чтоб я мог провести анализ энергопотребления и, например, подсказать потребителю, где он может экономить. Сейчас данные уходят в ГИС ЖКХ, но эта система их задним счетом анализирует. Мне это вообще не нужно, – сказал г-н Мукумов. – Я позвал своих программистов и попросил их сделать приложение, которое сможет анализировать данные о том, сколько воды, тепла, электричества расходуется, на основании показаний приборов учета (при условии, что они поступают каждые полторы секунды), и они в течение двух часов сделали мне такое приложение. Но проблема в том, что сегодня эти данные не только недискретны, они еще и закрыты, и это сдерживает инициативы. Я требую от технологий и власти открытия данных».

Президент Honeywell в России и СНГ Мирослав Кафеджиев также подчеркнул, что людям надо задуматься, за что они платят – и это может подстегнуть развитие информатизации в ЖКХ. «Когда вам в следующий раз принесут квитанцию, посмотрите, за что вы платите. 30-40% будет тепло, 20% – теплая вода, 10% – электричество. То есть больше 70% вы отдаете за нагретую воду. Что с ней случается? Когда нам жарко зимой, мы открываем в окно. И потребителю надо объяснить, что он может не переплачивать за это, потому что интернет вещей может помочь убрать дисбаланс избыточной энергии. Если мы не успеем ее сгенерировать, ее не надо будет оплачивать. При этом все понимают, что умные счетчики стоят дорого. Даже простой прибор учета стоит от полутора тысяч рублей, а если с GPRS – то и все 10 тысяч. Это колоссальные затраты для потребителя. Но тут есть два пути – болгарский и казахский. Первый: вставляем счетчики на все. В Болгарии после того как их поставили на центральное отопление, все начали укреплять свои дома, чтобы они были энергоэффективными, перестали топить, когда их не было дома. И это сработало. В Казахстане – в ситуации, если нет денег ни у общества, ни у правительства, был вариант с ГЧП. У вас государственно-частное партнерство слабо развито в ЖКХ. Но есть удачные примеры. Вот инсталлировали камеры для ГИБДД за процент от штрафов. Почему бы не сделать то же самое для ЖКХ?» – предложил он.

По словам руководителя специальных проектов Фонда развития интернет-инициатив Инны Скрытниковой, в России сейчас есть и прогрессивные технологии, и готовое к таким переменам общество. Осталось только сделать шаг чиновникам. «Интернет вещей в ЖКХ может помочь сократить затраты даже на эксплуатацию. Например, делая предсказательные ремонты лифтов в условиях регулируемого тарифа, можно обеспечить новое качество услуг», – отметила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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