Итальянцы станут партнерами «Иннопрома»

В 2020 году партнером России на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге станет Италия, об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на заявление итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Ранее сообщалось, что в 2019 году страной-партнером выставки будет Германия.

Напомним, что уже в следующем году «Иннопром» должен пройти в новом конгресс-холле, который строят рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Конечная стоимость объекта до сих пор неизвестна, хотя ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что его должны сдать в декабре этого года. В бюджете-2019 на конгрессник заложен 1 млрд 490 млн рублей. До конца этого года выставочник получит 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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