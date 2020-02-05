Министр иностранных дел Италии прилетит на «Иннопром-2020»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прилетит в Екатеринбург 7 июля на открытие выставки «Иннопром-2020». Об этом в интервью «Российской газете» рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Италия в этом году – страна-партнер «Иннопрома». Главная тема выставки – «Гибкое производство». В Екатеринбурге в рамках культурной программы мероприятия запланирован показ фильмов Федерико Феллини. К открытию выставки будет приурочена Итальянская неделя, в рамках которой пройдет концерт филармонии и три выставки. Одна из них будет посвящена промышленному дизайну, вторая – итальянской культуре, а третья – это фотовыставка. Они будут работать в Екатеринбурге несколько месяцев.
Фото: notizie.virgilio.it
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 05.02.20
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