Министр иностранных дел Италии прилетит на «Иннопром-2020»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прилетит в Екатеринбург 7 июля на открытие выставки «Иннопром-2020». Об этом в интервью «Российской газете» рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Италия в этом году – страна-партнер «Иннопрома». Главная тема выставки – «Гибкое производство». В Екатеринбурге в рамках культурной программы мероприятия запланирован показ фильмов Федерико Феллини. К открытию выставки будет приурочена Итальянская неделя, в рамках которой пройдет концерт филармонии и три выставки. Одна из них будет посвящена промышленному дизайну, вторая – итальянской культуре, а третья – это фотовыставка. Они будут работать в Екатеринбурге несколько месяцев.

Фото: notizie.virgilio.it

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

Из екатеринбургской школы эвакуировали тысячу человек (ФОТО). / Экс-сотрудницу штаба Навального вызвали на допрос по делу о протестах в сквере у драмтеатра. / На Урале стало опасно ходить по льду из-за оттепелей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»