Путин предложил Италии стать партнером «Иннопрома-2020»

Президент России Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером выставки «Иннопром-2020». Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин, выступая с речью, отметил, что «российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер, поддерживается политический диалог». Он отметил рост товарооборота между Россией и Италией, взаимодействие в энергетике, рост объемов экспорта российского газа, участие Италии в реализации российских энергетических проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области и другие экономические проекты.

«Накопленные встречные капиталовложения достигли 7,5 миллиарда долларов. На российском рынке, как сказал председатель правительства, представлено порядка 500 итальянских фирм и банковских организаций. Активно работает Российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Солидным было и участие капитанов итальянского бизнеса на недавнем Петербургском экономическом форуме. Рассчитываем, что на следующий год Италия станет страной-партнером крупной международной промышленной выставки «Иннопром-2020», которая пройдет в России, в городе Екатеринбурге», – сказал Владимир Путин.

Президента России ждут в Екатеринбурге 9 июля, на форуме GMIS. В это же время будет проходить выставка «Иннопром-2019», страной-партнером которой стала Турция.

Екатеринбург, служба информации

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