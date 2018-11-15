Вице-губернатор Орлов попросил депутатов не жалеть бюджетных миллиардов на конгресс-холл

Первый вице-губернатор Алексей Орлов сегодня обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», во сколько бы он ни обошёлся.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Орлов выступил после и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, который в очередной раз сообщил, что конечная стоимость объекта все ещё неизвестна. Пока в проекте бюджета-2019 на него заложено 1 млрд 490 млн рублей.

По словам Орлова, выполнение всех рекомендаций Росконгресса и ФСО, за счёт которых стоимость объекта существенно увеличится, позволит Свердловской области получить «уникальный» конгресс-холл, способный регулярно проводить мероприятия мирового уровня с участием сразу нескольких глав государств. Что это могут быть за мероприятия (за исключением уже запланированного саммита GMIS), он не сказал.

Напомним, ранее в ходе работы согласительной комиссии выяснилось, что в бюджете не хватает денег на строительство школ, больниц, спортивных сооружений, реконструкцию очистных сооружений, газификацию сел, обеспечение жильём детей-сирот, строительство новых котельных и многое другое, однако Орлов от имени губернатора Куйвашева все же попросил депутатов признать важнейшим приоритетом именно конгресс-холл.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

Депутаты обвинили мининвест в том, что малый бизнес растёт «не благодаря, а вопреки». / «Зачем вам это нужно? Понты». Профессор МГУ о заявке Екатеринбурга на «Экспо-2025». / Суд арестовал водителя «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»