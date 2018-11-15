Минобр: готовы более 10 проектов школ, но на них нет денег

Муниципалитеты Свердловской области подготовили проектную документацию на строительство школ, которые очень нужны территориям, но тем не менее эти траты не вошли в проект бюджета на 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании согласительной комиссии министр образования Юрий Биктуганов. По его словам, эти проекты прошли отбор у профильного министерства, но не попали в список объектов, на которые минфин выделил бюджетные средства. Сейчас их строительство может начаться или через государственно-частное партнерство, что маловероятно, или только после того, как доходная часть бюджета будет увеличена.

Среди этих объектов – две школы в Верхней Пышме, одна в Серове, школьный спортивный зал в Аяти, школа в Сосьве, в Тавде, в селе Пристань (Артинский район), в Красноуфимске, в микрорайоне Александровский (Нижний Тагил), в Нижней Туре, в Нижнесергинском районе.

Напомним, вопрос о строительстве новых школ стал одним из самых острых в ходе работы согласительной комиссии. Оказалось, что во многих муниципалитетах дети учатся уже в три смены. Тем не менее, представитель минстроя Игорь Дубровин заявил, что на 2019 год на капстроительство министерству заложено всего 16,6 млрд рублей, причем эти деньги будут потрачены не только на школы, но и на расселение ветхого жилья, и на строительство жилья для детей-сирот, и на новое здание филармонии, и на объекты здравоохранения, и на ледовую арену. «В Минстрое нет «нычки», которую можно достать и распределить. Мы не можем определять приоритеты», – заявил замминистра строительства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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