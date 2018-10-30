Депутаты одобрили выделение 2,6 млрд на конгресс-холл, предложение потратить эти деньги на улучшение жизни людей не прошло

Депутаты свердловского заксобрания приняли в трёх чтениях поправки в областной бюджет 2018 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед народными избранниками выступила министр финансов Галина Кулаченко. Она пояснила, что внесение поправок обусловлено ростом доходов, главным образом от налога на прибыль организацией. И доходы, и расходы областной казны увеличиваются на 7,6 млрд рублей. Основные статьи расходов, как уже писал «Новый День», – строительство конгресс-холла (2,6 млрд), субсидии «Титановой долине» (350 млн рублей) и пособия многодетным семьям, отказавшимся от права на получение земли под ИЖС.

Уточняющих вопросов депутаты задали немного. О принципиальных разногласиях с проектом заявил только депутат Вячеслав Вегнер. Он отметил, что рост доходов обусловлен лишь прибылью крупных предприятий, ориентированных на экспорт, тогда как по НДФЛ идёт отставание на пять процентов, несмотря на заявления федеральных властей о «беспрецедентном росте зарплат». В этих условиях, считает депутат, многомиллионные вливания в выставочник «Экспо» неразумны. «Да на 2,6 млрд рублей можно всю систему ЖКХ реанимировать, – заявил он. – А что нам даст новое вливание в выставочник? Сколько мы получаем от него, какие финансовые результаты? Или там не деньгами результат измеряется, а только высотой полёта мысли?"

Он напомнил, что в ряде муниципалитетов износ коммунальной инфраструктуры превышает 85 процентов, что сказывается на качестве жизни людей и их здоровье, а также подчеркнул, что в Сосьве и Верхотурье дети до сих пор вынуждены учиться в школах, построенных более ста лет назад, а на новые здания денег нет.

Депутат Александр Ивачев и его однопартиец Александр Ладыгин внесли поправку, которой предлагали отказать «Титановой долине» в предоставлении 40 млн рублей на операционную деятельность. «Они кредитов набрали, пусть на кредитах поживут», – отметил Ивачев.

Ему ответил председатель бюджетного комитета Владимир Терешков: «Да, у нас по «Титановой долине» были вопросы, которые мы активно обсуждали на комитете. Мы дважды запрашивали обоснования по этим тратам, первый раз документ был некорректным, во втором варианте все прописано. Предлагаю поправки Ивачева и Ладыгина не принимать, а в первом квартале 2019 года счётной палате провести проверку «Титановой долины» и уже по ее итогам определить судьбу дальнейших вливаний».

В результате поправка Ивачева была отклонена. Проект изменений в бюджет поддержали 38 депутатов, один был против, двое воздержались.

Екатеринбург, служба информации

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