В год голосования за «Экспо-2025» дети Сосьвы пойдут учиться в 110-летнее здание школы (ФОТО)

На фоне заявлений губернатора Евгения Куйвашева о все новых достижениях Свердловской области в уральской глубинке дети завтра пойдут в школу, здание которой было построено больше века назад.

Фото с сайта foto-planeta.com

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пгт Сосьва никак не могут решить вопрос о строительстве нового здания для городской школы № 4. То, в которое дети пойдут завтра, построено в 1908 году. Вопрос поднимали еще год назад на рабочей группе по согласованию проекта бюджета депутаты заксо. По их словам, школа находится в ужасном состоянии, однако продолжает работать – она очень важна для Сосьвы.

Фото с официального сайта школы

В школе учатся 220 детей, часть из них во вторую смену, переводить их некуда. По итогам «нулевых» согласительных процедур, прошедших в сентябре прошлого года, строительство новой школы в Сосьве было включено в т.н. дополнительный перечень объектов на финансирование в 2018 году, то есть средства должны были быть выделены только в случае поступления в бюджет дополнительных доходов. Год прошел, но денег на школу так найти и не удалось. «Мы про нее не забываем. Но в планах нет», – сообщила замминистра финансов Светлана Климук при обсуждении корректировки бюджета. Зато при внесении поправок в бюджет нашлись 30 млн рублей на проведение конкурса лесорубов, 1 млрд рублей на строительство конгресс-холла и очередные 100 млн рублей заявочному комитету «Экспо-2025».

Фото с официального сайта школы

В ближайшие дни начнутся согласительные процедуры уже по проекту бюджета на 2019 год. Но найдутся ли деньги на Сосьву – снова неизвестно. «В министерство поступил полный пакет документов для строительства нового здания школы в поселке Сосьва – это сам проект, заключение на проект и заключение от министерства экономики о целесообразности строительства. В минобразе проект тоже поддержан. Теперь документы Сосьвы переданы в министерство строительства и архитектуры, где будет приниматься решение, какие школы будут включены в программу. Все зависит от финансирования. Отмечу, что в этом году поступило еще 11 заявок от муниципалитетов на строительство новых школ», – заявила «Новому Дню» начальник отдела программных мероприятий минобраза Свердловской области Галина Полякова.

Фото школы снаружи – с сайта foto-planeta.com

Сосьва, служба информации

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