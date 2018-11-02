Денег нет: к 110-летию школы учителей наградили грамотами, хотя они мечтали о новом здании

Одна старейших школ Свердловской области в поселке Сосьва, отметила 110-летие. Поздравить ее с юбилеем приехал депутат областного заксобрания Дмитрий Жуков.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, почетные грамоты от депутата в честь юбилея школы были вручены учителю истории и обществознания Надежде Карманович и учителю географии Яне Волковой. «Это уникальное деревянное здание больше века символизирует собой знания, именно отсюда берет начало все образование Сосьвинского городского округа», – отмечают в пресс-службе.

Проблема в том, что уже много лет у педагогического коллектива есть только одна мечта: добиться строительства нового здания. Этот вопрос поднимался депутатами еще год назад на рабочей группе по согласованию проекта бюджета-2018. По их словам, школа находится в ужасном состоянии, однако продолжает работать – она очень важна для Сосьвы. В школе учатся 220 детей, часть из них во вторую смену, переводить их некуда.

По итогам «нулевых» согласительных процедур, прошедших в сентябре 2018 года, строительство новой школы в Сосьве было включено в т.н. дополнительный перечень объектов на финансирование в 2018 году, то есть средства могут быть выделены только в случае поступления в бюджет дополнительных доходов. В 2018 году в сторону увеличения бюджет корректировали четыре раза, но до сосьвинской школы руки так и не дошли. Зато было одобрено выделение 2,6 млрд рублей на конгресс-центр в «Екатеринбург-Экспо».

Фото школы с сайта foto-planeta.com

Сосьва, служба информации

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