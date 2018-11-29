Власти признали: поручение президента по школам на Урале выполняется медленно

Для выполнения поручения президента о переводе всех школ на обучение в одну смену к 2025 году в Свердловской области необходимо создать дополнительно 80 тысяч мест, но сегодня темпы строительства новых школ и реконструкции старых явно недостаточны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос стал основным на сегодняшнем заседании областного кабмина. Министр образования Юрий Биктуганов доложил, что с учётом рождаемости и миграции населения из других регионов в Свердловской области число детей школьного возраста ежегодно возрастает примерно на 15 тысяч человек. При этом каждый год вводится только около пяти тысяч новых мест. На сегодняшний день во вторую смену в регионе учатся 18,5 процентов детей.

Напомним, во время согласительных процедур по бюджету выяснилось, что муниципалитеты Свердловской области подготовили проектную документацию на строительство школ, которые очень нужны территориям, но тем не менее эти траты не вошли в проект бюджета на 2019 год. Сейчас их строительство может начаться или через государственно-частное партнерство, что маловероятно, или только после того, как доходная часть бюджета будет увеличена по итогам первых месяцев 2019 года.

Среди этих школ – две школы в Верхней Пышме, одна в Серове, школьный спортивный зал в Аяти, школа в Сосьве, в Тавде, в селе Пристань (Артинский район), в Красноуфимске, в микрорайоне Александровский (Нижний Тагил), в Нижней Туре, в Нижнесергинском районе.

Члены правительства доклад министра о выполнении поручения заслушали и просто перешли к следующим пунктам повестки, вопросов к докладчику ни у кого не возникло.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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