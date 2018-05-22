На конкурс лесорубов деньги есть, на детей – нет: депутаты раскритиковали Минфин

Депутаты заксобрания высказали множество замечаний к поправкам в областной бюджет 2018 года, которые представила сегодня министр финансов Галина Кулаченко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», некоторые траты показались депутатам нецелесообразными и странными. Например, Евгения Зяблицева возмутило выделение 30 млн рублей на проведение конкурса лесорубов. «Мне это кажется нецелесообразным, разубедите меня», – попросил он министра финанасов.

Кулаченко в ответ заявила, что проведение в регионе такого мероприятия – «большая честь», и вложения окупятся сторицей. Похоже, этот аргумент убедил не всех: депутат Олег Исаков сообщил, что в области есть предприятия, стоящие на грани банкротства, и было бы гораздо полезнее помочь им.

Еще одна претензия касалась строительства школы в Сосьве. Депутат Михаил Зубарев напомнил, что сейчас дети вынуждены учиться в здании 1908 года постройки. При вёрстке бюджета было решено выделить деньги на школу при корректировке, но сделано этого не было.

Кроме того, депутатов смутило выделение средств на спорт высших достижений. «Я думаю, что министерству ЖКХ эти средства нужнее, в территориях катастрофическая ситуация с состоянием коммунальных объектов», – заявил депутат Вячеслав Вегнер.

Отметим, что несмотря на критику, депутаты одобрили поправки почти единогласно – 45 голосов отдано за, один воздержался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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