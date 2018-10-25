Конгресс-холл, арена УГМК и «Титановая долина»: МУГИСО рассказало, на что потратит 2,5 млрд

В 2019 году МУГИСО вложит в капитальное строительство более 2,5 млрд рублей. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава МУГИСО Сергей Зырянов на заседании областного правительства, представляя программу управления госсобственностью на 2019 год.

Самой большой статьёй расхода снова станет конгресс-холл «Экспо» – на него планируется потратить 1,4 млрд рублей. Ещё 570 млн рублей уйдёт в «Титановую долину». А 300 млн рублей область вложит в строительство ледовой арены УГМК на месте снесенной телебашни.

Напомним, до конца этого года на строительство конгресс-холла из областного бюджета уже решено выделить 2,6 млрд. При этом конечную сумму в МУГИСО назвать не могут – говорят, что смета сейчас проходит госэкспертизу, которая будет закончена только через несколько месяцев.

Добавим, необходимость строительства объекта, на который будут потрачены несколько миллиардов бюджетных рублей, объяснялась ранее в правительстве следующими тезисами: «В Москве есть «Крокус-сити», а у нас нет возможности выполнять райдеры звезды, поэтому у нас должно быть веское основание, зачем им заезжать в Екатеринбург в рамках своих концертных туров, тратить время на то, чтобы везти сюда оборудование. У той же Мадонны концертного оборудования – целый трейлер». Позже губернатор Евгений Куйвашев добавил, что конгресс-холл необходим в связи с тем, что выставка «Иннопром», которая проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», развивается, и ее деловую часть в дальнейшем будут проводить в новом здании.

В ближайшее время программа по управлению госимуществом будет вынесена на обсуждение в заксобрание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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