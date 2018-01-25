Два миллиарда в болото: на Кольцовском тракте строят конгресс-холл (ФОТО)

В Екатеринбурге строят конгресс-холл на площадке рядом с выставочным центром «Екатеринбург-Экспо». Около недели назад строители закончили фундамент здания, приступив к остову. Очертания будущего сооружения, которое, по прикидкам свердловских властей, будет принимать концерты Стинга и Мадонны, уже видны с Кольцовского тракта.

«В Москве есть «Крокус-сити», а у нас нет возможности выполнять райдеры звезды, поэтому у нас должно быть веское основание, зачем им заезжать в Екатеринбург в рамках своих концертных туров, тратить время на то, чтобы везти сюда оборудование. У той же Мадонны концертного оборудования – целый трейлер», – говорили ранее в свердловском правительстве.

Напомним, что стройка ведется на казенные средства. Только в 2018 году на конгресс-холл в бюджете Свердловской области запланировано 400 млн рублей. В следующем – сумма будет почти в четыре раза выше, 1,5 млрд рублей. Это деньги, которые областной бюджет выручил от продажи пакета акций аэропорта Кольцово.

Также надо добавить, что строительство в болотистой местности изначально намеревалась вести компания «Русград» – та самая, что строила соседний выставочник, «Екатеринбург-Экспо», где каждое лето проходит «Иннопром». Однако в итоге функции заказчика и генерального подрядчика получила «Синара-девелопмент», которая строит Центральный стадион к ЧМ-2018 по футболу.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», конгресс-холл – это еще одна затратная для бюджета затея свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Несколько лет она, правда, буксовала. В 2016-м глава региона заявлял, что следующий Иннопром пройдет уже в новом здании. Правда, вскоре стало ясно, что со стройкой не успевают, и вице-губернатор Алексей Орлов пояснил, что здание введут в эксплуатацию к выставке 2018 года. Но сейчас сроки снова перенеслись – на июнь 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

Два радикальных исламиста-грабителя, один из которых обучался в Сирии, предстанут перед судом. / Холодной воды нет, когда будет – неизвестно. Последствия крупной аварии на сетях Водоканала. / Глава минАПК не ответил на брифинге о дальнейшей судьбе алапаевских животноводов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»