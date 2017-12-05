Депутаты одобрили выделение 2 млрд рублей на строительство конгресс-центра

Заксобрание Свердловской области только что одобрило программу по управлению госимуществом на 2018-2020 гг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», самой большой статьей расходов станет строительство конгресс-центра при УВЦ «Екатеринбург-Экспо». В 2018 году на эти цели будет выделено 409 млн рублей, в 2019 – 1 млрд 490 млн рублей.

Обсуждение было недолгим. Единственный, но принципиальный вопрос и.о. главы МУГИСО Сергею Зырянову задал депутат от ЛДПР Александр Коркин: «Сергей Михайлович, а по вашему мнению, что для области важнее – конгресс-центр или строительство больницы в Нижнем Тагиле?" Чиновник на это ответил, что вопрос «не вполне корректный» и важны оба этих объекта. Напомним, деньги на строительство детской больницы в Тагиле не могут найти уже больше 10 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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