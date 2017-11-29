Профильный комитет заксо одобрил выделение еще 1,5 млрд рублей на конгресс-холл

Профильный комитет свердловского заксобрания сегодня одобрил выделение еще 1 млрд 491 млн рублей на строительство конгресс-холла в комплексе «Екатеринбург-Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект изменений в программу управления госимуществом, принятую только 31 октября, представил вице-губернатор Сергей Зырянов. Согласно документам, в 2019 году планируется предоставить КРСУ бюджетные инвестиции в размере 1 млрд 491 млн рублей для взноса в уставный капитал его «дочки», ОАО «Уральский выставочный центр», на строительство конгресс-холла. По той же схеме уже в 2018 году будет выделено 409 млн рублей.

Теперь эту цифру предстоит одобрить депутатам заксо на пленарном заседании 5 декабря.

Напомним, вопрос о строительстве конгресс-холла в «Экспо-центре» обсуждался несколько лет. В июне компания «Синара-девелопмент» сообщила о том, что получила функции заказчика и генерального подрядчика и берет на себя обязательство закончить строительство в июне 2019 года. Куратором строительства стал бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства и транспорта Евгений Липович.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

«Следует отказаться от сооружения ледовой арены в центральной части города вообще», – транспортники забраковали проект УГМК. / В Березовском загорелся цех по обработке древесины. / Екатеринбург потратит на выборы городской думы 130 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»