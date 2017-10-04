Евгений Липович стал куратором строительства конгресс-холла в Екатеринбурге

Бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства и транспорта Евгений Липович будет курировать возведение конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Эту информацию РИА «Новый День» сегодня подтвердили в Министерстве строительства Свердловской области.

Указывается, что Липович будет главным ответственным лицом за строительство нового объекта, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей. Возведение многофункционального комплекса началось в августе и продлится примерно 1,5 года. Застройщиком выступает компания «Синара-Девелопмент», которая заключила контракт с АО «Уральский выставочный центр».

Вопрос о строительстве конгресс-холла в «Экспо-центре» обсуждался несколько лет. Областные власти считают его необходимым, но в обществе отношение к строительству такого дорогого объекта неоднозначное. В июне компания «Синара-девелопмент» сообщила о том, что получила функции заказчика и генерального подрядчика и берет на себя обязательство закончить строительство в июне 2019 года.

Между тем уже появились желающие решить с помощью крупного проекта собственные проблемы. Так, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов недавно обратился к врио губернатора Евгению Куйвашеву с просьбой помочь сделать Нижнетагильский завод металлоконструкций одним из подрядчиков строительства на территории «Экспо-центра» конгресс-холла. Это, по его мнению, должно помочь решить вопросы, связанные с задержкой выплаты заработной платы на этом предприятии.

Напомним, бывший вице-мэр Евгений Липович покинул свой пост в феврале этого года. Отставка чиновника совпала с намерением властей с 1 июля 2017 года ввести новую транспортную схему. Реформа вызвала ожесточенные дискуссии в обществе. Предполагалось, что в Екатеринбурге значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявляют авторы проекта, будет сокращено. Общественный резонанс вокруг новой маршрутной сети вынудил чиновников отложить реформу до 2019 года. Сейчас должность Липовича в мэрии города занимает Евгений Архипов, до этого работавший главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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