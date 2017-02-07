«Тяжело идет»: проект конгресс-центра в Екатеринбурге забуксовал / С приездом на Урал Мадонне придется повременить

Публикации за 07.02.17

Реализация проекта по строительству нового конгресс-холла поблизости от «Екатеринбург-Экспо» продвигается медленнее, чем ожидалось ранее. В этом признался сегодня журналистам на брифинге в доме правительства первый замгубернатора Алексей Орлов.

По его словам, «проект идет тяжело, но идет» – губернатор дал областному правительству такое поручение. Собственных средств на строительство у правительства области не хватает, поэтому основным заемщиком выступает Сбербанк. «Теперь уже никто не спорит, что строительство нового современного конгресс-холла необходимо», – уверенно заявил Орлов. Но к «Иннопрому-2017» его, судя по всему, ввести уже не успеют – только к следующему.

Напомним, в июле 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что сразу после проведения «Иннопрома-2016» начнется строительство конгресс-холла, следующую промышленную выставку будут принимать уже на новой площадке, а нынешние высвободят под какие-то другие проекты. Какие, правда, журналистам не пояснили. Подрядчик должен был быть определен уже в августе, но официально об этом объявлено так и не было. Стоимость проекта год назад оценивалась в 3 млрд рублей. На эти деньги, к примеру, можно было бы заменить две тысячи аварийных лифтов в жилых домах.

Сам по себе проект, который будут возводить рядом с уже имеющимися павильонами, изначально вызвал немало вопросов о своей целесообразности. Многим было непонятно, к чему такая спешка и удастся ли строителям сделать качественно все работы, с учетом особенностей местности и сроков. Неясно было и то, зачем вообще строить конгресс-холл сейчас, в условиях беспрецедентного дефицита бюджета и на фоне краха нефтяного рынка, который принес крайне негативные явления в экономике.

Аргументы «за» приводились странные: «В Москве есть «Крокус-сити», а у нас нет возможности выполнять райдеры звезд, поэтому у нас должно быть веское основание, зачем им заезжать в Екатеринбург в рамках своих концертных туров, тратить время на то, чтобы везти сюда оборудование. У той же Мадонны концертного оборудования – целый трейлер». А еще один из чиновников назвал это строительство «актуальным и очень нужным». И это притом, что вне «Иннопрома» выставочник стоит практически пустой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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