На екатеринбургский конгресс-холл отдадут еще один бюджетный миллиард

Свердловские власти решили выделить еще миллиард рублей из бюджета региона на строительство конгресс-хола, который сейчас возводят на болоте рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом говорится в проекте программы управления госсобственностью и приватизации госимущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В документе, в частности, сказано, что деньги будут переданы Корпорации развития Среднего Урала, а та, в свою очередь, должна будет вложить полученные средства в уставный капитал «Уральского выставочного центра» для завершения строительства конгресс-холла.

Напомним, летом этого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал, что конгресс-холл сдадут в эксплуатацию зимой. «Выставка (имелся в виду «Иннопром», – прим. ред.) развивается. В следующем году будем проводить всю деловую часть в конгресс-холле, который будет сдан зимой 2019 года. Саммит ЮНИДО будет проходить уже там», – сказал он.

Добавим, что на строительство конгресс-холла рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было потрачено больше трех млрд рублей из казны Свердловской области. Часть средств, которые пустили на новое здание, была выручена после продажи акций аэропорта Кольцово, принадлежавших региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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