Куйвашев пообещал, что «Иннопром-2019» пройдет в новом конгресс-холле

В Екатеринбурге начинает свою работу выставка «Иннопром-2018». На открывающей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что в этом году в последний раз деловая часть программы проходит в павильонах выставочника «Екатеринбург-Экспо».

«Выставка развивается. В следующем году будем проводить всю деловую часть в конгресс-холле, который будет сдан зимой 2019 года. Саммит ЮНИДО будет проходить уже там», – сказал он, заверив, что «после каждого «Иннопрома остается что-то полезное, увеличивается товарообмен, сотрудничество».

Напомним, на строительство конгресс-холла рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было потрачено больше 3 млрд рублей из казны Свердловской области. Часть средств, которые пустили на новое здание, была выручена после продажи акций аэропорта Кольцово, принадлежавших региону.

Екатеринбург, служба информации

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