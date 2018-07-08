Nosa-nosa, Турецкий и Сюткин: как развлекались VIP перед «Иннопромом»

В Екатеринбурге официально стартовала выставка «Иннопром-2018». Как обычно, торжественная церемония открытия прошла в ККТ «Космос», где выступили барабанщики. После VIP-гости переместились в «Ельцин Центр».

Сначала к публике вышел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, от чьего лица был организован прием.

Затем на сцену поднялись артисты «Хора Турецкого». Они задавали настроение песней «Nosa-nosa».

Кстати, новый и.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов присутствовал на мероприятии. Он с удовольствием фотографировался с местными депутатами и чиновниками. Среди последних были замечены Вячеслав Вегнер, Михаил Зубарев с супругой, Михаил Клименко.

Присутствовали на вечере и спикер ЗССО Людмила Бабушкина, Владимир Власов. Впрочем, последние быстро ретировались. Как и министры Леонид Рапопорт, Андрей Цветков, Сергей Пересторонин, Виктория Казакова, Юрий Биктуганов, бывший глава МОБ Александр Кудрявцев, а также глава департамента госжилстройнадзора Алексей Рассолов, руководитель областного избиркома Валерий Чайников, вице-губернатор Александр Высокинский, недавно баллотировавшийся в главы Екатеринбурга и другие. Кроме того, были и представители городской власти – сити-менеджер Александр Якоб, и.о. главы города Виктор Тестов, и т.д. Они не дождались гвоздя программы – им стал Валерий Сюткин и его бэнд. Музыканты спели про «Конечно, Вася», «Добрый вечер, город мой», и другие хиты группы «Браво».

Екатеринбург, служба информации

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