Будет битва: на конкурсные выборы главы Екатеринбурга заявился вице-губернатор Александр Высокинский

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Екатеринбурга сдал документы вице-губернатор области Александр Высокинский. Об этом РИА «Новый день» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров. Общее количество претендентов на пост главы достигло 15 человек.

Как ранее отмечали источники агентства, выдвижение Высокинского произошло с согласования губернатора Евгения Куйвашева. Вероятно, он станет главным соперником вице-мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко, который до недавнего времени считался основным кандидатом от власти.

Теперь конкурс главы Екатеринбурга рискует превратиться в противостояние губернатора Куйвашева и его зама Тунгусова. Причем основная борьба развернется в конкурсной комиссии, сформированной на паритетных началах. Первое заседание, где будет проходить отбор кандидатов по документам, состоится 23 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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